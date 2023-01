Festa degli Innamorati e il Single Day Party allo Starlight F27 a Pisa

Scritto da admin• 12:56 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Il locale StarLight F27 si prepara per due serate veramente uniche con la musica di Dj Andrea Andreotti.

Martedì 14 febbraio a partire dalle ore 20 il locale di Via Aurelia Nord vi aspetta per la serata più romantica dell’anno con tanti cuori, candele nella Festa degli Innamorati. Un menù ricco vi attende sui tavoli del locale con Il Primo, il secondo, le torte ed i dessert degli Innamorati in un ambiente pieno di amore. Il menuù sarà fisso. Costo 25 euro.

Mercoledì 15 febbraio sempre a partire dalle ore 20 andrà in scena “Single Day Party”. Proprio così dopo aver appena festeggiato gli innamorati, il locale di Via Aurelia darà a tutti la possicilità di incontrare l’anima gemella con una serata sempre arricchita dalla musica di Dj Andrea Andreotti e con una cena a buffet tutta da scoprire.

“Abbiamo deciso di proporre queste due serate per differenziare un pò quello che abbiamo organizzato fino ad ora e trovare riscontro anche in altre fasce di età”, afferma Michele Raimo, titolare del locale pisano.

Per maggiori info e/o prenotazioni contattare i seguenti nuemri di telefono: 335.8192143; 340.8010152

Last modified: Gennaio 26, 2023