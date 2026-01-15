Bordatino contro risotto al piccione si giocano il “Gioco del Ponte a tavola”

Written by Antonio Tognoli• 11:12 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Se lo contenderanno Ristorante Galileo e Trattoria Da Cinotto

PISA – Sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto i finalisti dell’edizione 2025 del “Gioco del ponte a tavola”, la sfida enogastronomica tra i locali di Tramontana e Mezzogiorno organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano con la collaborazione della Parte di Tramontana ed il patrocinio del Comune di Pisa.

L’iniziativa che rientra nel progetto Vetrina Toscana della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Il ristorante Galileo di via San Martino è risultato il vincitore della Parte di Mezzogiorno, presentando alla giuria il risotto al piccione in abbinamento ad un Casalini Fattoria Fibbiano Chianti superiore biologico 2023. Da Cinotto di Uliveto Terme è invece risultato il più votato di Tramontana con il suo Bordatino abbinato ad un Morellino di Scansano.

“Un appuntamento ormai tradizionale che vede l’enogastronomia pisana di qualità legarsi al nostro Gioco del ponte – spiegano il presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino ed il responsabile Daniele Benvenuti – con una rivincita a tavola della sfida dell’ultimo sabato di giugno. Un progetto di respiro regionale, con il patrocinio del Comune di Pisa, che vuole promuovere ulteriormente i ristoranti pisani che si sono sfidati quest’anno su un primo piatto; a giudicarlo in abbinamento al vino, una giuria composta da cinque membri tra i componenti delle Parti e della nostra associazione”.

“Come Tramontana siamo davvero soddisfatti di proseguire la collaborazione con Confesercenti Pisa e Monte Pisano che ha già visto eventi sia prima che dopo il Gioco – sottolinea il generale di Tramontana Matteo Baldassari -; in particolare la sfida culinaria è inserita nel calendario delle nostre manifestazioni civili. Un modo per promuovere il Gioco del ponte anche fuori dai confini cittadini coniugandolo con l’enogastromia pisana di qualità”.

La cerimonia di premiazione avverrà nello splendido scenario della Sala delle Baleari alla presenza delle autorità e dei vertici del Gioco; oltre ai premi ai vincitori, saranno assegnati due riconoscimenti speciali per l’accoglienza al ristorante Da Nando per Tramontana e La Riva per Mezzogiorno.

Ecco infine i locali che si sono sfidati: Osteria Anita, Osteria La Mescita in via Cavalca, la Trattoria Il Turista in piazza Arcivescovado, il Pozzo di San Vito a Calci, Ristorante Da Nando in via Contessa Matilde, La Riva a Marina di Pisa, Da Cinotto ad Uliveto Terme, Galileo in via San Martino, La Buca di San Ranieri in via Queirolo, l’Osteria San Paolo in via San Paolo, Osteria all’Ussero da Antonio a Rigoli e l’Orange Bistrot ad Ospedaletto.

Last modified: Gennaio 15, 2026