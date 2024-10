Un’apericena a 4 zampe: la Clinica Veterinaria AniCura di Cascina si presenta alla comunità

Scritto da Antonio Tognoli• 1:51 pm• Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Cascina (sabato 12 ottobre 2024) – Ieri, venerdì 11, la Clinica Veterinaria AniCura di Cascina ha organizzato un evento speciale per i proprietari di animali, unendo la professionalità del team veterinario a un momento di incontro conviviale con la comunità locale. L’iniziativa è stata un’occasione per presentare i nuovi specialisti della struttura e per consolidare il legame con i clienti storici e i nuovi arrivati.

di Davide Lettera

L’evento, tenutosi negli spazi della clinica e accompagnato da un ricco buffet, ha visto la partecipazione di numerosi sponsor di prestigio come Royal Canin, MSD Animal Health e Candioli Pharma, che hanno contribuito a rendere la serata un successo. Oltre ai partner tecnici, anche associazioni locali come l’associazione Gatti Mammoni e il Gruppo Cinofilo dell’Associazione Volontari dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno dato il loro contributo, rendendo la serata non solo formativa, ma anche di grande valore sociale.

Durante la serata, i membri dello staff si sono alternati al microfono per presentarsi e parlare delle loro specializzazioni, dimostrando che non mancano passione e dedizione. Tra i volti nuovi c’è Gianluca, un vero super-veterinario con anni di esperienza in terapia intensiva e gastroenterologia. Sonia Conte, invece, è la maga della dermatologia e delle allergie: se il vostro cagnolino si gratta troppo, sapete chi chiamare! E non poteva mancare una menzione speciale ai tecnici, veri angeli custodi della clinica, che si prendono cura degli animali con affetto e professionalità.

Tra i vari interventi, la dottoressa Martina Asti, practice manager della clinica, ha sottolineato l’importanza di garantire un servizio H24, 7 giorni su 7, per essere sempre pronti a rispondere alle emergenze veterinarie. Questo, ha affermato, è un segnale di continuità e rinnovato impegno verso la comunità, offrendo il meglio in termini di qualità delle cure veterinarie.

La dottoressa Ilenia De Luca, direttore sanitario della clinica, ha invece ringraziato tutto il team per il lavoro svolto, lodando in particolare i nuovi ingressi di giovani veterinari e tecnici, tutti altamente motivati e pronti a mettere la propria competenza a servizio degli animali. Si è parlato anche di future innovazioni, come l’incremento di tecnologie diagnostiche avanzate e l’introduzione di nuove specializzazioni in dermatologia, allergologia e videotendoscopia, un segno della continua crescita della struttura.

L’evento si è poi concluso con un simpatico quiz, coinvolgendo i proprietari di animali presenti in una serie di domande relative alla cura e alla salute dei loro amici a quattro zampe, regalando momenti di svago e apprendimento. Tra le risate e il divertimento, molti hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio il team della clinica, composto da veterinari di alto profilo professionale.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di rilancio per la Clinica Veterinaria AniCura, che, con il cambio di gestione e l’introduzione di nuove risorse, si pone come punto di riferimento non solo per la cura fisica degli animali, ma anche per il loro benessere emotivo. Grazie a un approccio che unisce competenza e empatia, AniCura punta a offrire un servizio che faccia la differenza per le famiglie della zona.

La serata, terminata con l’apertura del buffet e tanti sorrisi, ha confermato l’intenzione della clinica di continuare a crescere e migliorare, con uno sguardo sempre rivolto alle esigenze degli animali e dei loro proprietari.

Un Futuro di Cura e Innovazione

Con i suoi nuovi servizi, come la disponibilità di pronto soccorso veterinario 24 ore su 24, la diagnostica avanzata, gli interventi chirurgici e le consulenze nutrizionali, la Clinica AniCura si consolida nella posizione di punto di riferimento per tutti gli amanti degli animali di Cascina e della provincia di Pisa tutta. La dedizione del team e la qualità delle cure offerte sono il cuore pulsante di una realtà che vuole crescere al fianco della comunità locale, migliorando costantemente i propri standard di eccellenza.

L’atmosfera conviviale e rilassata dell’evento ha dimostrato che la Clinica AniCura non è solo un luogo dove gli animali ricevono cure eccellenti, ma anche uno spazio dove si creano legami. “Roma non è stata costruita in un giorno,” ha scherzato uno dei veterinari, “ma siamo sulla buona strada per offrire un servizio sempre migliore!” E a giudicare dai sorrisi, sembra proprio che la direzione sia quella giusta.

