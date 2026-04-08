Eventi solidali per la Settimana Oncologica: musica e burraco a sostegno dell’Aopi “Piero Trivella”

PISA – Un doppio appuntamento tra spettacolo e socialità per sostenere la ricerca e l’assistenza oncologica sul territorio pisano.
In occasione della Settimana Oncologica, 50&Più Confcommercio Pisa rinnova la propria collaborazione con l’Associazione Oncologica Pisana “Piero Trivella” (Aopi), promuovendo due iniziative benefiche aperte alla cittadinanza.
Il primo evento è in programma mercoledì 16 aprile alle ore 21 al Teatro Nuovo di Pisa, dove andrà in scena “Innocenti Evasioni”, spettacolo musicale tributo a Lucio Battisti.
Una serata all’insegna della musica italiana, il cui ricavato – con un contributo di 15 euro a biglietto – sarà interamente destinato alle attività dell’associazione.
“Le nobili finalità di questi eventi ci spingono a coinvolgere tutta la comunità”, sottolinea il Presidente di 50&Più Confcommercio Pisa, Franco Benedetti “Partecipare significa non solo trascorrere momenti piacevoli, ma contribuire concretamente a sostenere un’attività fondamentale per il nostro territorio”.
“Invitiamo tutti a partecipare perché anche un gesto semplice, come la presenza a questi eventi, può trasformarsi in un aiuto reale e immediato per le attività che l’associazione porta avanti ogni giorno sul territorio”.
Secondo appuntamento sabato 19 aprile al ristorante “Da Rino” (via Aurelia Nord), con il torneo di burraco che prenderà il via alle 16.30 e si concluderà con apericena.
Le iniziative si inseriscono in un calendario più ampio di attività legate alla Settimana Oncologica, che comprende anche momenti istituzionali e conviviali, come l’assemblea dei soci prevista il 14 aprile presso il Centro Senologico dell’Ospedale Santa Chiara e la cena sociale del 17 aprile all’Istituto Alberghiero Matteotti.
“L’obiettivo è chiaro: raccogliere fondi da destinare ai servizi di supporto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie”, conclude Benedetti.Last modified: Aprile 8, 2026