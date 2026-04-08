Italia-Serbia femminile all’Arena Garibaldi: Scarpa: “Un orgoglio per Pisa”

Written by Redazione• 6:50 pm• Pisa, Politica, Sport

PISA – L’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani di Pisa ospiterà il prossimo 5 giugno la sfida tra Italia e Serbia, valida per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027. Una notizia accolta con soddisfazione dall’amministrazione comunale.

«Siamo orgogliosi che la Nazionale italiana femminile giochi a Pisa – ha dichiarato l’assessora allo sport Frida Scarpa –. È un riconoscimento importante che valorizza anche gli interventi realizzati la scorsa estate per adeguare lo stadio agli standard della Serie A».

Per Scarpa, la scelta della città conferma il valore dell’impianto e del territorio come sede ideale per eventi sportivi di alto livello: «Sono certa che Pisa risponderà con entusiasmo, sostenendo le Azzurre. Coinvolgeremo società sportive, scuole e associazioni per trasformare l’evento in una grande festa».

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Raidue, offrendo anche una significativa visibilità nazionale e internazionale alla città. «Sarà un’ulteriore occasione per promuovere il patrimonio artistico e culturale di Pisa – ha aggiunto l’assessora – con ricadute positive anche sul turismo».

Un appuntamento che unisce sport e promozione del territorio, rafforzando il ruolo di Pisa nel panorama degli eventi calcistici di rilievo.

Last modified: Aprile 9, 2026