Europeo U20 Beach Soccer. Azzurrini ko in semifinale col Portogallo. Con la Cechia i ragazzi di Del Duca si giocano il podio

Written by Redazione• 11:34 am• Pisa, Sport

PISA – Ci hanno provato fino alla fine gli Azzurrini, ma alla fine sono stati costretti ad alzare bandiera bianca. La Nazionale Under 20 di beach soccer, nella semifinale dell’Europeo di categoria in corso di svolgimento a Viareggio, sbatte sul muro del Portogallo, finendo ko 3-0 e dicendo così addio ai sogni di gloria. Il ko regala la finale con la Spagna ai lusitani (domani ore 18), mentre Andriani e compagni si giocheranno il 3° posto nel match delle 16.45 (diretta RaiPlay) contro la Cechia, sconfitta 9-2 dalle Furie Rosse nell’altra semifinale.

LA PARTITA. Nelle file degli azzurrini c’era anche il giovane promettente attaccante del Lenergy Beach Soccer Leonardo Tararà convocato dal selezionatore De Luca, grazie alle ultime positive stagioni nelle giovanili nerazzurre con la maglia dell’Under 20. Appena 30” di partita e il Portogallo passa subito a condurre, con il tocco sotto porta di Loureiro. Azzurri costretti a inseguire, ma comunque dentro la partita, anche se al 6’ arriva il raddoppio, ancora con Loureiro, di nuovo letale in area di rigore. A 3’ dall’intervallo gli Azzurrini hanno due grandi chance consecutive con Reggio e Santini, ma fra i pali Cristiano si esalta. Nella seconda frazione in campo c’è equilibrio, ma da entrambe le parti le occasioni da gol chiare latitano. Ci provano Santini e Sannibale, entrambi su calcio di punizione, ma senza l’esito sperato e così, all’ultimo minuto del secondo tempo, è il Portogallo ad andare a segno in ripartenza con Dinis. Il 3-0 è un parziale che gli Azzurrini non riescono più a colmare, anche se qualche occasione arriva anche, come la punizione di Sannibale al 4’ e la rovesciata dello stesso numero 9 che, destinata in porta, viene salvata sulla linea di porta da Pola. A poco meno di 4’ dalla fine l’Italia ha la più grande chance della partita: Sannibale si procura un calcio di rigore, ma Cristiano ipnotizza il 9 azzurro. L’Italia non è neanche fortunata: all’inizio dell’ultimo minuto un calcio di punizione di Santini sbatte sulla traversa, negando la gioia del gol ai ragazzi di Del Duca.

A fine partita il commissario tecnico dell’Italbeach Emiliano Del Duca commenta: “In questi giorni c’è stato un percorso di crescita, ci siamo confrontati contro due squadre importanti come Spagna e Portogallo: i ragazzi hanno dato tutto e non hanno sfigurato nonostante le sconfitte. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare, rispetto a queste due realtà siamo leggermente indietro, ma la direzione che abbiamo preso è quella giusta. Abbiamo basi solide sulle quali continuare a organizzare il futuro. Domani cercheremo di fare meglio e chiudere sul podio questo Europeo”.

PORTOGALLO-ITALIA 3-0 (pt 2-0; st 1-0)

Portogallo: Cristiano, Robalo, Loureiro, Pola, Dinis. A disp.: Martins, Milheiro, Mendes, Lourenço, Crespo, Gomes, Santiago. All. Dos Reis

Italia: Marra, Sirianni, Sannibale, R. Reggio, Santini. A disp.: Magnolia, Meli, Marini, Tararà, Andriani, Candarella. All. Del Duca

Reti: 0’30’’pt e 5’16’’ Loureiro (P); 11’02’’st Dinis (P)

Arbitri: Gorka Maruri (Spagna), Benoit Chandelier (Francia), Delvecchio (San Marino); Cronometrista: Kinga Damps (Polonia)

Note: ammoniti Santini (I), Santiago (P), Sirianni (I), Del Duca (I)

UNDER 20 EURO CUP

Gruppo A: Italia, Spagna, Belgio

Gruppo B: Portogallo, Cechia, Inghilterra

Il programma gare

Prima giornata, giovedì 23 aprile

Cechia-Inghilterra 5-4

Spagna-Belgio 11-1

Seconda giornata, giovedì 23 aprile

Portogallo-Inghilterra 17-3

Italia-Belgio 10-3



Terza giornata, venerdì 24 aprile

Portogallo-Cechia 17-0

Italia-Spagna 2-7

La classifica del Gruppo A

Spagna 6, Italia 3, Belgio 0



Sabato 25 aprile

Andata finale 5° posto: Inghilterra-Belgio 7-6

SF1: Spagna-Cechia 9-2

SF2: Portogallo-Italia 3-0

Domenica 26 aprile

Ritorno finale 5° posto: Belgio-Inghilterra, ore 15.30

3° posto: Cechia-Italia, ore 16.45

1° posto: Spagna-Portogallo, ore 18

Last modified: Aprile 26, 2026