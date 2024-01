Ettorinho Gliozzi ai saluti: “Grazie Pisa, un pezzo di cuore rimarrà sempre qui!”

Scritto da admin• 7:36 pm• Pisa SC

PISA – Gente che va, gente che viene!! Quando è in corso il mercato calcistico questa è una dinamica che si ripete abbastanza spesso e stavolta a lasciare la casacca nerazzurra per accasarsi in quel di Modena, a titolo definitivo, è Ettore Gliozzi, attaccante, giunto due anni fa all’ombra della Torre Pendente proveniente dal Como.



di Maurizio Ficeli



Il giocatore originario di Siderno, lo scorso campionato 2022 /23 è addirittura andato in doppia cifra, segnando 10 gol in 31 gare. Poi l’operazione al ginocchio, che lo ha tenuto lontano dal campo, ma da cui ne è venuto fuori più forte di prima. Al suo posto è giunto dalla società canarina, un giovane attaccante, Nicholas Bonfanti, classe 2002 e tanto entusiasmo giovanile a cui diamo il benvenuto e facciamo i migliori auguri. Detto questo però ci sembra altrettanto giusto ringraziare sempre chi ha dato tanto per la maglia nerazzurra ed Ettore Gliozzi è stato senz’altro uno di quelli.



Sul suo profilo istagram il giocatore calabrese ci ha tenuto a ringraziare la piazza pisana con un post che recita: “GRAZIE DI TUTTO, PISA! Dal primo giorno mi sono sentito subito uno di voi, ho vissuto emozioni forti in campo e fuori dal campo con la nascita di mia figlia. Un pezzo di cuore rimarrà sempre qui. Vi abbraccio e vi auguro il meglio! Parole che fanno piacere e che ricambiamo con il cuore!!



Personalmente posso dire che ho conosciuto, oltre ad un valido giocatore, un bravo ragazzo umile ed educato, serio e determinato, di cui porterò sempre un bel ricordo. In bocca al lupo, grande Ettore, per il prosieguo della tua carriera, in cui ti auguro i migliori successi, eccetto, non me ne volere, quel giorno in cui incontrerai il Pisa, li “un ce n’è pane secco!”, i colori nerazzurri dovranno trionfare!!

