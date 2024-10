Estensione orario e nuove attività alla Biblioteca SMSBiblio: più spazio per bambini e ragazzi

Scritto da admin• 12:57 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – A partire da sabato 5 ottobre, l’orario di apertura della Biblioteca SMSBiblio di via San Michele degli Scalzi sarà esteso. Il sabato, infatti, seguirà lo stesso orario degli altri giorni della settimana: dalle 09:00 alle 19:00, portando così l’orario settimanale complessivo a 60 ore.

«Questo ampliamento dell’orario permetterà di organizzare nuovi progetti e attività più strutturate, in particolare per bambini e ragazzi, ai quali viene solitamente dedicata la mattina del sabato con laboratori, visite scolastiche, letture animate dai volontari del gruppo Nati per Leggere e altre iniziative», afferma l’assessore alla cultura Filippo Bedini.

Dopo la pausa estiva, le attività per bambini e adulti sono già riprese da settembre. Tra queste, ogni primo mercoledì del mese dalle 17:00 alle 18:00 si tiene l’incontro di lettura per i più piccoli (0-6 anni), curato dai volontari di Nati per Leggere; il secondo martedì del mese dalle 10:00 alle 11:00 c’è l’incontro dedicato a genitori e futuri genitori per conoscere il progetto Nati per Leggere; e ci sono anche presentazioni di libri, laboratori e attività di promozione della lettura per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Questi progetti sono coordinati dalla rete Bibliolandia. La biblioteca ospita inoltre attività espositive legate al mondo del libro e della letteratura, come la mostra Calvino100, e altre iniziative collegate al Patto della lettura del Comune di Pisa, sottoscritto da numerose istituzioni pubbliche e private.

Alcuni dati significativi: nei primi sette mesi del 2024 (gennaio-luglio), la SMSBiblio ha registrato 31.546 prestiti di libri e 79.202 presenze. In questo periodo, il patrimonio della biblioteca si è arricchito con l’acquisto di oltre 1.000 nuovi libri e riviste. Sono stati inoltre creati nuovi scaffali tematici, tra cui uno dedicato ai libretti d’opera (con più di 1.000 unità) e uno ai libri in simboli e Inbook con comunicazione aumentativa (CAA), mentre altri scaffali, dedicati al teatro e all’informatica, saranno presto implementati.

Last modified: Ottobre 4, 2024