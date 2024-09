Giuseppe Pucciarelli (Solo Salerno): “Per Inzaghi sarà una gara speciale. Vedremo una Salernitana seminuova”

Scritto da admin• 6:54 pm• Pisa SC

PISA – Salernitana – Pisa è una delle gare più attese della quinta giornata del campionato di serie B: ne abbiamo parlato con Giuseppe Pucciarelli giornalista di SoloSalerno.it e direttore di ForzaSalernitana.it



Che Salernitana troverà il Pisa?



“Vedremo una Salernitana semi-nuova, nel senso che molto probabilmente verranno impiegati quasi tutti (se non proprio tutti) gli acquisti dell’ultimo giorno di mercato e che a Mantova sono stati utilizzati negli ultimi minuti per – utilizzando le parole di Martusciello – salvaguardare gli equilibri di spogliatoio. Quindi, spazio a Stojanovic, Ferrari, Jaroszynski, Hrustic e l’ex di turno Torregrossa con i giovani destinati alla panchina”.



Che voto dai al mercato della Salernitana?

“Sul mercato il giudizio deve essere per forza di cose oggettivo. Nel senso che le regole di ingaggio per Petrachi erano chiare: vendere il più possibile, ripianare la situazione economica (soprattutto dal punto di vista degli ingaggi) e costruire una squadra di giovani e di promesse. E il ds ha ottemperato a tutti i compiti. Convincendo il patron Iervolino anche ad allargare leggermente i cordoni della borsa nel finale della sessione per conferire alla squadra di Martusciello quel “quid” di esperienza necessario per poter affrontare una stagione tranquilla”.



Che partita sarà per mister Filippo Inzaghi?



“Sicuramente sarà una partita speciale per mister Pippo Inzaghi che a Salerno ha lasciato un buon ricordo nonostante la retrocessione sulla quale ha pochissime colpe al riguardo. Anzi, resterà sempre il dubbio riguardante il trittico Milan-Napoli-Juventus a gennaio. Se si fossero confermati i risultati al 90′ di quelle tre partite, i granata avrebbero portato a casa 5 punti invece dell’unico effettivamente conquistato. Quelle rimonte hanno inferto alla Salernitana il colpo psicologico mortale, sportivamente parlando”.



Che Pisa ti aspetti e dove può arrivare secondo te questa squadra?

“Il Pisa aveva già una rosa buona di suo guidata da un tecnico che, anche se mi ripeto, in B fa la differenza. Quindi può puntare tranquillamente ai playoff e teoricamente sarebbe in rampa di lancio in caso in cui una delle favorite alla promozione diretta toppasse la stagione. Certo che la mazzata dell’infortunio di Leris dopo quella dell’infortunio di Esteves è una spada di Damocle non da poco”.



Quali sono secondo te le squadre favorite per la vittoria del campionato?

“Credo che Palermo e Cremonese siano le favoritissime per la promozione diretta, con la Sampdoria immediatamente alle spalle. Diverse squadre sono pronte però ad approfittarne di passi falsi. Tra queste, il Pisa senz’ombra di dubbio”.



Chi potrà essere decisivo all’Arechi per Salernitana e Pisa?

“Occhio a Bonfanti nel Pisa, nella Salernitana cito l’ex di turno Torregrossa”

Last modified: Settembre 12, 2024