Erronee dichiarazioni sulla questione “polizia locale”: le dichiarazioni del Comune di Cascina

Written by Redazione• 2:27 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – In merito ai comunicati di alcuni candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Cascina, l’amministrazione comunale intende precisare quanto segue.

Il ricorso al tribunale di Pisa – sezione Lavoro è stato promosso da un solo sindacato, non certo dalla Polizia Locale come erroneamente e ripetutamente riportato, né dalle RSU comunali o altri sindacati, dopo alcuni mesi dal confronto sindacale che si era ormai concluso. Questo procrastinare la presentazione del ricorso lo ha portato a coincidere con la fase finale della campagna elettorale.

Oggetto del confronto era il semplice slittamento in avanti del turno serale dall’attuale orario 18-24 a quello 19-01, al fine di migliorare il servizio nei confronti dei cittadini, considerato che la maggior parte degli eventi serali sul territorio si protraggono oltre la mezzanotte, permettendo così di superare anche la sovrapposizione dei turni pomeridiano/serale. In particolare il sindacato in questione ha contestato una condotta antisindacale poiché “il Comune di Cascina ha di fatto modificato l’orario degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in violazione delle procedure di Informativa e Confronto previste dal CCNL in materia di articolazione dell’orario di lavoro”. Si precisa che il confronto non è una contrattazione tra le parti, bensì una procedura più semplice che prevede un’informativa, avvenuta negli ultimi mesi del 2025 e, su richiesta – in questo caso – di una sola sigla sindacale, un confronto che può chiudersi anche negativamente ai fini dell’approvazione del nuovo orario. Una questione quindi meramente tecnica di rapporti sindacali che oggi qualche candidato usa in chiave elettorale.

Interessante invece è ricordare che all’inizio del mandato, oltre alla mancanza di un Comandante, era prevista un’organizzazione dell’attività su due turni, con l’esclusione di domeniche e festivi infrasettimanali. Questione annosa, che si trascinava da oltre un decennio e a tutti ben nota, anche con precedenti contenziosi, ovviamente irrisolta salvo qualche proclama di circostanza come documentabile.

Con l’intenzione di adeguare le attività e l’organizzazione del Corpo di Polizia Locale alla Legge della Regione Toscana 11/2020 e alla normativa, con delibera di Giunta 168 del 21/10/2022, l’amministrazione ha dato indicazione al Comandante di allora di programmare un orario di 7 giorni su 7, festivi compresi e almeno 60 rientri serali, oltre alla previsione di altre attività. Con determina dell’allora Comandante, precisata in un successivo atto del 2025, è stato dato attuazione all’indirizzo prevedendo anche il turno serale, nei limiti precisati, dalle 18 alle 24.

Last modified: Maggio 15, 2026