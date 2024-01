Eric Gobetti in Biblioteca a Cascina

Scritto da admin• 10:18 am• Cascina, Cultura, Tutti

CASCINA – Venerdì 2 febbraio la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” ospiterà, alle 18, un importante appuntamento con lo storico Eric Gobetti, all’interno della rassegna “Tra Memoria e Ricordo”.



Gobetti parlerà di “Memoria, ricordo e crimini di guerra” (ingresso libero senza necessità di prenotazione).

Eric Gobetti è uno studioso di fascismo, Seconda guerra mondiale, Resistenza e storia della Jugoslavia nel Novecento. È autore di due documentari (Partizani e Sarajevo Rewind), esperto in divulgazione storica e politiche della memoria, oltre ad aver collaborato più volte con il canale televisivo Rai Storia. Tra i suoi libri più interessanti troviamo: “Alleati del nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943)” (Laterza, 2013); “La Resistenza dimenticata. Partigiani italiani in Montenegro (1943-1945)” (Salerno, 2018); “E allora le foibe?” (Laterza, 2021); “I carnefici del Duce” (Laterza 2023).

Nella stessa giornata, alle 17.30, verrà anche donato alla Biblioteca un trittico dell’artista Simonetta Funel, presente all’evento, dal titolo “Grumi” (2020). La tecnica con cui è stata realizzata è mista: pastelli, terra, gesso, pietre, foglie, stoffa ricamata e colori ad olio su tela. L’opera è stata realizzata ispirandosi a “Mi assale una tristezza indicibile… Il diario di guerra del sergente Vincenzo d’Aniello, 1915-1916”, a cura di Antonia d’Aniello e Claudio Gattera, Maria Pacini Fazzi editore 2021. Su richiesta della curatrice del volume, l’artista napoletana Simonetta Funel ha realizzato il trittico “Grumi” nato per illustrare le feroci giornate narrate nel diario.

Simonetta Funel (1955) è nata a Napoli dove vive e lavora intrecciando da sempre il proprio lavoro di restauratrice con l’attività artistica avviata a 6 anni e alimentata dalle sue passioni per la musica, la poesia, la natura. Ha proposto le sue opere in rassegne e piccole mostre tematiche. Autrice di pubblicazioni professionali, ha collaborato e collabora con riviste, illustrato e scritto storie, ha lavorato con i bambini della scuola materna ed elementare per la realizzazione di film di animazione. Nel 2010 ha proposto la sua unica installazione dal titolo “Nous”, un’avventura alchemico/multimediale. Dal 2006 i suoi film sono stati proiettati in numerose rassegne personali.

