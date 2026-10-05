Entro la prossima estate climatizzate tutti gli asili nido e le scuole comunali dell’infanzia

Written by Redazione• 5:01 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Impianti di climatizzazione in tutti e quattro gli asili nido e nelle 10 scuole dell’infanzia comunali entro la prossima estate. È ai più piccoli, infatti, che l’amministrazione sangiulianese ha deciso di destinare 200mila euro, con una variazione di bilancio ad hoc, approvata nell’ultimo consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza e l’assenza delle minoranze, uscite dall’aula al momento del voto.

Grazie a questo atto, una volta conclusi i lavori, il comune di San Giuliano Terme andrà ad inserirsi nella ristretta élite delle amministrazioni con tutti gli edifici scolastici climatizzati destinati ai più piccoli se è vero che, complessivamente, almeno alle fine dell’anno scolastico 2024/2025, stando ai dati diffusi dal Miur appena il 7,2% delle scuole italiane era dotata di un climatizzatore.

“Per noi questi interventi s’inseriscono e rafforzano ulteriormente il programma in corso dedicati all’edilizia scolastica con investimenti in corso per oltre 6 milioni di euro – dice il sindaco Matteo Cecchelli -. Non stiamo rimettendo a posto degli edifici, ma i luoghi di formazione e crescita dei nostri figli e in tal senso la climatizzazione è un intervento molto importante tenendo presente gli effetti del cambiamento climatico anche alla luce della decisione, già attuata quest’anno, di tenere aperti gli asili nido anche durante il periodo estivo per offrire uno spazio educativo alle bambine e i bambini e venire incontro alle esigenze di conciliazione fra lavoro e famiglia”.

“E’ in corso un vasto e impegnativo programma d’interventi finalizzato, non solo ad aumentare, ma anche a riqualificare e migliorare gli spazi scolastici comunali disponibili – aggiunge l’assessora alle Politiche per l’istruzione Fabiana Coli -. In tal senso la climatizzazione di nidi e scuole dell’infanzia è un ulteriore passo in tale direzione: garantire ambienti più confortevoli significa migliorare concretamente la quotidianità dei bambini e del personale educativo e creare condizioni sempre più adeguate allo svolgimento delle attività”.

Last modified: Ottobre 6, 2026