Elisabetta Mazzarri (Boggi Sindaco): “Discarica a cielo aperto lungo la strada tra il Comune di San Giuliano e il Foro di Lucca”

11:31 am

SAN GIULIANO TERME – Elisabetta Mazzarri, Consigliera Comunale di Minoranza Lista Civica Boggi Sindaco, intende segnalare la grave situazione di degrado ambientale presente nel tratto di strada tra il Comune di San Giuliano Terme e il Foro di Lucca.

“Lungo uno dei tornanti del percorso, precisamente sul lato sinistro in direzione Foro, è stata riscontrata un’abbondante presenza di rifiuti e scarti abbandonati a cielo aperto. Questo accumulo incontrollato di immondizia sembra configurare una vera e propria discarica abusiva, con un impatto visivo ed ambientale del tutto indecoroso. Tale situazione rappresenta un’offesa non solo alla civiltà e al decoro del nostro territorio, ma anche un grave rischio per l’ambiente circostante. Considerata la delicatezza del tema, provvederò a segnalare formalmente il caso alla Polizia Ambientale e all’Assessorato all’Ambiente del nostro comune affinché vengano intraprese le necessarie azioni per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dell’area. Mi impegno inoltre – continua Mazzarri – a sollecitare un monitoraggio costante della zona per evitare che simili episodi di abbandono incontrollato di rifiuti si ripetano in futuro”, conclude Mazzarri.

Last modified: Ottobre 14, 2024