Written by Ottobre 8, 2025 5:29 pm Pisa, Politica

ELENA MEINI(LEGA): “Pisa: ringrazio le 350 persone che hanno partecipato ad una cena da me organizzata. La presenza dei Ministri Salvini e Giorgetti mi ha inorgoglito ed emozionata.”

HomePisa, PoliticaELENA MEINI(LEGA): “Pisa: ringrazio le 350 persone che hanno partecipato ad una cena da me organizzata. La presenza dei Ministri Salvini e Giorgetti mi ha inorgoglito ed emozionata.”

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini

«Quando 350 persone rispondono a un invito per una cena, non si può che essere felici dell’affetto e dell’apprezzamento che dimostrano» — così Elena Meini, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e capolista alle prossime elezioni, commenta la partecipata serata al Tower Plaza di Pisa.

«Ringrazio tutti gli intervenuti e in particolare i ministri Salvini e Giorgetti per le parole di stima espresse nei miei confronti — aggiunge Meini — un riconoscimento che mi dà ulteriore carica in questi ultimi giorni di campagna elettorale».

«La grande partecipazione conferma la presenza e l’impegno della Lega a Pisa e in tutta la provincia», sottolinea infine la consigliera, definendo l’evento «una serata speciale ed emozionante che resterà tra i ricordi più belli».

Last modified: Ottobre 9, 2025
Previous Story
Petrucci (FdI): “La sanità toscana eccelle grazie ai professionisti, non al Pd. Basta poltrone e sprechi”
Next Story
Procedono i lavori per l’ampliamento e la ristrutturazione dell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti