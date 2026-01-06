E’ tutto pronto alla Chiesa di San Martino Ulmiano per la seconda edizione del Presepe Vivente

Written by Antonio Tognoli• 10:37 am• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Alle ore 17 la stella cometa annuncerà l’arrivo dei Re Magi

SAN MARTINO ULMIANO – E’ tutto pronto per la seconda edizione del Presepe Vivente organizzato dall’Unità Pastorale di San Martino Ulmiano in programma il giorno 6 gennaio a partire dalle ore 15.

Il presepe vivente sarà animato da circa 80 bambini ragazzi e giovani catechisti con varie ambientazioni: il censimento, il cambiavalute, l’officina del fabbro, le tessitrici, lo scultore, il fornaio, la bottega del falegname, i piccoli musici, la bottega del fruttivendolo, i pescatori, la locanda, le caldarroste, il palazzo di Re Erode, i pastori, gli angeli e la Natività.

Un ricco programma prevede alle ore 17 la stella cometa che attraverserà il cielo annunciando l’arrivo dei Re Magi. Seguirà un momento di festa finale con la Befana

Saranno aperti e visitabili: l’originale Presepe meccanico del 1952 creato da Osvaldo Coli, il presepe di Jacopo, la fiera di beneficenza e la mostra dei presepi familiari.

