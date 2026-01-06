Pisa – Como, la presentazione della partita. Nerazzurri all’esame Fabregas

Written by Antonio Tognoli• 9:55 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “L’Epifania tutte le feste le porta via“, recita un vecchio detto. I tifosi nerazzurri nella calza della vecchietta sperano di trovare qualche punto quest’oggi contro il lanciatissimo Como di Fabregas, proiettato ormai in orbita europea. La gara non è delle più facili, tutt’altro, ma fin tanto che il pallone rotola, la speranza è l’ultima a morire e quest’oggi il Pisa è chiamato ad un’impresa, visto il momento e soprattutto la classifica.

di Antonio Tognoli

Al netto dei numeri l’impresa sembra proibitiva. Il Como con dodici gol subiti è la miglior difesa della serie A. Non solo fino a qui ha ottenuto otto clean sheet, solo il Milan e la Lazio hanno fatto meglio. Il dato che salta all’occhio è che sono ben sette i difensori andati in gol per la squadra di Fabregas che ha portato in questi due anni una vera e propria mentalità vincente. Il Pisa fatica tantissimo in zona gol ed in attesa del nuovo arrivo Rufiu Durosinmi che firmerà a breve e oggi sarà sulle tribune della Cetilar Arena ad osservare i suoi nuovi compagni, mister Gilardino si affiderà di nuovo a Mbala Nzola. Un solo gol firmato da Idrissa Tourè tra le mura amiche è davvero poco serve quel qualcosa in più che tutti sperano il mercato porti, per affrontare con fiducia un girone di ritorno, che si prospetta davvero difficile. Il campo ci dirà tanto forse già da oggi.

QUI PISA. Gilardino non avrà a disposizione Akinsamiro sempre impegnato in Coppa d’Africa. Alla lista degli assenti si aggiunge purtroppo anche Albiol, oltre a Lusuardi, Vural, Cuadrado e al lungodegente Stengs. Davanti a Semper torneranno Caracciolo con Canestrelli e Calabresi in una difesa molto corta con Bonfanti che partirà dalla panchina, ma non in perfette condizioni. Calabresi a Genova si è aggiunto tra i diffidati tra cui figura anche capitan Caracciolo. Quindi bisognerà porre attenzione anche ai cartellini. Le fasce laterali saranno affifdate a Tourè e Angori, mentre qualche dubbio sulla linea mediana dove Marin potrebbe avere la meglio su Hojholt accanto ad Aebischer con Leris che potrebbe ancora essere utilizzato a ridosso delle due punte Nzola che salvo sorprese dovrebbe partire dal 1′ accanto a Tramoni sempre in ballottaggio con Moreo.

QUI COMO. Emergenza per il tecnico Cesc Fabregas che dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Non ci saranno Diao e Morata fermi ai box per infortunio. Da verificare le condizioni di Nico Paz che sabato è stato relegato in panchina per un problema all’adduttore. In vista dei molti impegni Fabregas potrebbe optare per un largo turn over. Se Paz non partirà dal 1′ spazio Da Cunha decisivo contro l’Udinese che potrebbe avanzare a centrocampo con Baturina che andrebbe a sostituire il numero dieci del Como. In difesa torna Diego Carlos dalla squalifica e potrebbe essere schierato al posto di Kempf. Ballottaggio Van Der Brempt (richiesto nelle ultime ore dall’Ajax) e Smolcic per la fascia destra del pacchetto arretrato, con il belga che ovviamente parte favorito. Per la fascia sinistra ballottaggio Valle-Moreno con il primo favorito sul secondo. L’ex Torino Vojvoda sarà ancora padrone della fascia destra con Rodriguez spina nel fianco della fascia sinistra a cui bisognerà porre molta attenzione. Unica punta sarà Douvikas.

PISA – COMO LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-5-2): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Tourè, 8 Hojholt, 20 Aebischer, 7 Leris, 3 Angori; 32 Moreo, 18 Nzola. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 6 Marin, 9 Meister, 10 Tramoni, 16 Buffon, 19 Esteves, 26 Coppola, 36 Piccinini, 42 Bottazzi, 44 Denoon, 76 Mbambi, 94 Bonfanti, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 77 Van Der Brempt, 14 Ramon, 34 Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 31 Vojvoda, 10 Nico Paz, 17 Rodriguez; 11 Douvikas. A disp 22 Vigorito, 44 Cavlina,2 Kempf, 4 Dossena, 6 Caqueret, 8 Roberto, 18 Moreno, 19 Kuhn, 20 Baturina, 27 Posch, 28 Smolcic, 34 Carlos, 42 Addai, 99 Cerri. All. Cesc Fabregas.

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino (Ass. Dei Giudici-Galimberti). Quarto uomo: Zanotti. VAR Ghersini. AVAR Aureliano.

Last modified: Gennaio 6, 2026