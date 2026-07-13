Written by Luglio 13, 2026 3:51 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

E’ scomparso Roberto Balestri ex presidente di Confesercenti Pisa

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PISAConfesercenti Provincia di Pisa esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Balestri, già Presidente di Confesercenti Pisa, figura di grande spessore umano e associativo che ha dedicato con passione, competenza e lungimiranza il proprio impegno alla rappresentanza delle imprese del territorio.

Con Roberto scompare un Presidente che ha interpretato il ruolo associativo con equilibrio, autorevolezza e profondo senso di responsabilità. Nel corso del suo impegno ha rappresentato con passione il mondo delle piccole e medie imprese, del commercio e del turismo, distinguendosi per la capacità di ascolto, il dialogo costante con gli imprenditori e l’attenzione alle esigenze dei territori. Una figura che ha saputo unire competenza, spirito di servizio e umanità, lasciando un ricordo indelebile in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui.

Confesercenti Provincia di Pisa si stringe con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso umano e professionale, ricordandone la disponibilità, la serietà e il forte senso di appartenenza all’associazione: “Con Roberto Balestri se ne va una persona che ha lasciato un segno profondo nella storia di Confesercenti e nel cuore di chi ha avuto l’opportunità di lavorare al suo fianco”, dichiara Claudio Del Sarto, Responsabile di Confesercenti Provincia di Pisa. “Ha rappresentato con competenza, equilibrio e passione il mondo delle imprese, affrontando ogni sfida con spirito di servizio e grande umanità. Il suo esempio continuerà ad accompagnare il nostro lavoro quotidiano. A nome di tutta Confesercenti Provincia di Pisa esprimo le più sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Il suo ricordo resterà patrimonio della nostra associazione e dei valori che ogni giorno siamo chiamati a rappresentare.

Il suo contributo resterà una parte importante della storia dell’associazione e un esempio per le nuove generazioni di dirigenti e rappresentanti.

Last modified: Luglio 13, 2026
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