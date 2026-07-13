Boxe. Manuel Pieri vince per KO tecnico a Casciana Terme

Written by Redazione• 4:21 pm• Casciana Terme Lari, Pisa, Sport

CASCIANA TERME LARI – Quinta vittoria consecutiva tra i professionisti per il peso medio Manuel Pieri (5-0) .

Nella riunione organizzata da Rosanna Conti Cavini, andata in scena venerdì 10 luglio in piazza Garibaldi a Casciana Terme (Pisa), il pugile toscano ha superato per KO tecnico alla quarta ripresa il nicaraguense Michael Mora (11-57). Pieri ha dominato l’incontro, nonostante una ferita all’occhio destro che ha complicato il match, imponendo il proprio ritmo fino allo stop dell’avversario nel quarto round.

“È stata una bellissima serata di sport, con un numerosissimo pubblico, composto anche da famiglie e giovani supporters del pugile di casa. Piazza Garibaldi, come sempre, ha offerto una cornice straordinaria. Una tradizione che continua, con il sogno di accompagnare Manuel al campionato italiano, ovviamente sempre nella sua Casciana” – dice l’assessore allo Sport Enrico Fatticcioni.

Con questo successo, Pieri sale a cinque vittorie consecutive e guarda ora con fiducia al prossimo impegno: il Torneo Benvenuti.

Last modified: Luglio 13, 2026