Fratelli d’Italia dà il benvenuto al Sindaco Michele Conti

PISA – “Diamo il benvenuto al sindaco di Pisa Michele Conti che ha fatto sapere di aver aderito a Fratelli d’Italia. È sempre un bene quando la compagine di partito si allarga. Siamo certi che sarà capace di dare un importante contributo alla dirigenza del partito pisano uscita dal congresso provinciale celebrato solo due giorni fa“, lo scrivono in una nota l’onorevole e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci.Last modified: Luglio 13, 2026
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