A Tirrenia torna a splendere la “Notte Blu”: venerdì 17 luglio la 14° edizione

Written by Redazione• 2:47 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia, TOP NEWS HOME PAGE

Una serata magica che torna a regalare indimenticabili momenti di divertimento, shopping e sport sotto le stelle. L’estate di Tirrenia si illumina venerdì 17 luglio con il ritorno della Notte Blu, appuntamento giunto alla 14esima edizione e organizzato da Confcommercio Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest-Terre di Pisa e il contributo di Sib – Sindacato Italiano Balneari, Fiva Confcommercio Pisa e degli sponsor GiustiAuto, Residence L’Incanto di Boccadarno e Bagno Maddalena e rientra nel cartellone di Marenia – Non solo Mare 2026.

“La Notte Blu è nata nel 2010, cominciata quasi come uno scherzo, oggi è uno degli eventi più attesi sul nostro Litorale, un fiore all’occhiello degli eventi estivi che cerchiamo ogni anno di arricchire sempre di più anche grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e l’assessorato allo Sport: vi aspettiamo venerdì sera per vivere una bellissima serata” afferma il presidente di Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni.

“Se oggi la Notte Blu è arrivata a questo livello lo dobbiamo al presidente Ruglioni e a tutti i commercianti di Tirrenia che hanno creduto fin dall’inizio in questo evento e grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale possiamo contare su una vetrina sportiva d’eccellenza” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Ringrazio i commercianti di Tirrenia e Confcommercio Pisa – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa -: quando istituzioni, associazioni e operatori collaborano insieme, si riescono a costruire eventi di qualità, e credo che quest’anno la Notte Blu farà un ulteriore passo in avanti. Abbiamo voluto investire ancora di più sull’allestimento di piazza Belvedere, che per l’occasione sarà chiusa al traffico e pedonalizzata, con un palco di quasi quattordici metri e una grande pedana che ospiterà esibizioni sportive, una sfilata di moda e momenti di spettacolo. Perché lo sport non è soltanto competizione: è anche coinvolgimento, partecipazione e capacità di attrarre famiglie, cittadini e turisti. Insieme ai gazebo e alle installazioni illuminate con i colori della Notte Blu, vogliamo creare un’atmosfera capace di valorizzare ancora di più il cuore di Tirrenia e il suo affaccio sul mare. La Notte Blu rappresenta perfettamente il messaggio che vogliamo trasmettere: lo sport è unione, socialità e aggregazione. Il nostro obiettivo è far crescere servizi, impianti e occasioni di incontro. Ringrazio gli imprenditori, i commercianti, le associazioni sportive e tutti coloro che contribuiranno alla riuscita della serata: è attraverso questa collaborazione che si crea un circuito virtuoso, capace di generare benessere, partecipazione e nuove opportunità economiche per tutto il litorale”.

“La Notte Blu – aggiunge l’assessore al turismo e commercio Paolo Pesciatini – è ormai un appuntamento centrale dell’estate sul litorale pisano, tanto da entrare a pieno titolo nel calendario di Marenia. Arriva dopo il grande successo di Marina Dance Parade, che ha aperto la stagione degli eventi estivi confermando la capacità delle associazioni del territorio di proporre iniziative di qualità e di valorizzare tutto il nostro litorale. Questa manifestazione, che cresce da 14 anni, ha saputo rinnovarsi e qualificarsi sempre di più. La Notte Blu è anche un esempio concreto di come si possa sostenere il commercio locale creando sinergie tra tutte le realtà economiche. Voglio sottolineare un aspetto che considero fondamentale: siamo riusciti a superare quella contrapposizione che in passato veniva talvolta percepita tra il commercio ambulante e gli operatori a posto fisso. Oggi è chiaro che entrambe queste realtà contribuiscono a rendere vivo e attrattivo il nostro litorale. L’obiettivo è offrire ai cittadini e ai tanti ospiti una serata ricca di occasioni per vivere il territorio, fare acquisti nei negozi, frequentare i pubblici esercizi e scoprire anche la qualità del mercato ambulante. È un invito a sostenere il commercio di prossimità in tutte le sue forme, perché ogni attività rappresenta un presidio di vitalità economica e sociale per il nostro litorale”.

“La Notte Blu è un’occasione importantissima, un appuntamento molto sentito e atteso dalla cittadinanza: il mercato in piazza dei Fiori conferma l’importanza della sinergia tra operatori ambulanti e attività in sede fissa” le parole del presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo.

“Il nostro supporto a un evento consolidato come la Notte Blu di Tirrenia risponde alla volontà della Camera di Commercio di valorizzare l’offerta del turismo balneare attraverso la qualificazione dell’intrattenimento sul litorale. Promuovere manifestazioni ad alto impatto che integrano lo sport, lo spettacolo e l’accoglienza è una strategia fondamentale per generare flussi turistici e sostenere le attività della somministrazione, della ricettività e del commercio di vicinato. La sinergia tra l’ente camerale, l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria dimostra come il sistema territoriale sappia fare rete per accrescere la competitività della nostra costa. Continueremo a investire in questi progetti di marketing urbano, convinti che la vivacità del tessuto imprenditoriale e la valorizzazione delle nostre località turistiche siano le chiavi per lo sviluppo economico dell’area vasta” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Un appuntamento imperdibile per l’estate del Litorale: a partire dalle 19 Tirrenia si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per una serata ricca di emozioni, pensata per grandi e piccoli.

Il cuore pulsante della serata sarà il palco centrale in Piazza Belvedere, dove andranno in scena esibizioni e dimostrazioni sportive che vedranno protagoniste le società sportive del Litorale Pisano e di Pisa. A seguire la sfilata di moda con protagonisti attività e negozi di abbigliamento del Litorale e gran finale con la musica live e il dj set a cura di Radio Bruno con grandi successi per far divertire il pubblico di ogni età, fino a mezzanotte e mezzo.

In Piazza Belvedere e via Belvedere non mancheranno i divertimenti per i più piccoli con area giochi per bambini e divertimento per tutte le età con il calciobalilla e le dimostrazioni di arrampicata, Ad allietare la serata punti musicali diffusi tra piazza Belvedere e viale del Tirreno, dove al Tirrenia doc Caffè si esibirà il giovanissimo gruppo rock pop pisano under 15 Fire Souls e presso il Bollicine Cafè la tribute band di Vasco Rossi “Il Resto della Ciurma”, lo shopping sotto le stelle con il grande Mercato Notturno di Fiva Confcommercio in piazza dei Fiori.

Le società, associazioni e imprese sportive protagoniste della Notte Blu sono: Polisportiva Tirrenia, Surf In Town Asd, Slide Dance Studio Asd, Asd Passion Dance, Cavallino Rosso, Danza con Me, Proscenium, Dinamikclub e Cierre Pisa.



MODIFICHE AL TRAFFICO

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 08.00 di venerdì 17 luglio alle ore 02.00 di sabato 18 luglio saranno adottati le seguenti modifiche al traffico:

PIAZZA BELVEDERE LATO MARE: Strada chiusa al traffico e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli;

PIAZZA BELVEDERE LATO MARE LATO NORD E LATO SUD: Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli;

Inoltre, dalle ore 14.00 di venerdì 17 luglio alle ore 02.00 di sabato 18 luglio:

VIALE BELVEDERE DA PIAZZA BELVEDERE LATO MARE FINO ALLA TERRAZZA SU ENTRAMBI I LATI, NELLA PARTE CENTRALE E NELLA PARTE ATTIGUA ALLATERRAZZA: Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli compresi i velocipedi;

PIAZZA BELVEDERE LATO MARE LATO NORD E LATO SUD E VIALE

BELVEDERE: Divieto di transito di tutti i veicoli compresi i velocipedi.

Last modified: Luglio 13, 2026