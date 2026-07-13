Addio a Roberto Balestri: il cordoglio del vicesindaco di Pisa Filippo Bedini e dell’Amministrazione Comunale

Written by Redazione• 5:33 pm• Pisa, Attualità, Politica

PISA – Il vicesindaco di Pisa Filippo Bedini e l’Amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Roberto Balestri e si stringono con affetto ai familiari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

«La scomparsa di Roberto Balestri ci colpisce profondamente – dichiara il vicesindaco Filippo Bedini –. Per molti anni funzionario dell’ufficio turismo del Comune di Pisa, si è occupato a lungo di canottaggio e dell’organizzazione dell’Antica Regata delle Repubbliche Marinare e del Palio di San Ranieri. Molto intensa è stata la sua attività, con la ripresa del Gioco del Ponte all’inizio degli anni ’80, che lo ha visto ricoprire molti ruoli tra i quali spiccano quello di Luogotenente Generale di Tramontana e di Giudice. Amante e grande conoscitore della storia di Pisa, è stato nell’ambito delle tradizioni della storia e dell’identità della città, punto di riferimento per tante generazioni di appassionati».

«Anche per me – conclude Bedini – in questi anni di mandato è stato un valido aiuto e un prezioso consigliere. Alla sua famiglia rivolgo, a nome dell’intera Amministrazione comunale e della città di Pisa, le più sincere e sentite condoglianze».

Last modified: Luglio 13, 2026