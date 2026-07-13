Lutto Balestri: il cordoglio di Ylenia Zambito

Written by Redazione• 4:22 pm• Pisa, Politica

PISA – “Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Roberto Balestri, già presidente della Confesercenti provinciale di Pisa. Ho avuto modo di apprezzare da vicino la sua passione, la sua competenza e la dedizione instancabile con cui ha sempre difeso il tessuto imprenditoriale e del commercio nel nostro territorio. La sua visione e il suo esempio lasciano un vuoto profondo, oltre ad un patrimonio prezioso di valori per la comunità pisana“, lo scrive la senatrice PD Ylenia Zambito appresa la notizia del lutto che ha colpito la famiglia e l’associazione di categoria.

“In questo momento di grande dolore, desidero esprimere la mia più sincera vicinanza e il mio cordoglio alla famiglia, ai suoi cari e a tutta l’associazione“, conclude la nota stampa.

Last modified: Luglio 13, 2026