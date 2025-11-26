E’ scomparso il padre di Orlando Sacchelli: le condoglianze di Pisanews

Written by admin• 8:21 am• Pisa, Attualità, Attualità, Cascina

CASCIAVOLA – Una notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore il mondo del giornalismo. Al collega Orlando Sacchelli, valente giornalista de Il Giornale e direttore de ‘L’Arno.it è venuto a mancare il padre Renato nella giornata di lunedì scorso che si è spento all’età di 95 anni.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti dei colleghi,in particolare di quelli di Pisa e di Milano, città dove Orlando Sacchelli vive e lavora, formula a lui ed ai familiari le più sentite condoglianze.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Renato Sacchelli, i funerali avranno luogo mercoledì 26 novembre alle ore 15 presso la chiesa di Casciavola di Cascina, paese dove viveva e dove ha abitato anche Orlando prima di trasferirsi nel capoluogo lombardo.

Nella foto Orlando Sacchelli con il padre Renato (foto tratta dal profilo Fb)

Last modified: Novembre 26, 2025