L’Effemeride Pisana del 26 novembre 2025

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 26 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:24 e tramonta alle 16:44, le ore di luce solare sono 9 e 20 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 278mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale dell’olivo

Giornata internazionale delle torte

Santo del giorno:

 
San Leonardo da Porto Maurizio, sacerdote francescano

Porto Maurizio, Imperia, 1676 – Roma, 26 novembre 1751

Protettore delle missioni al popolo

È il santo a cui si deve il merito di aver ideato la Via Crucis. Ligure (1676-1751), era figlio di un capitano di marina. Nato a Porto Maurizio, l’odierna Imperia, compie i suoi studi a Roma presso il Collegio romano, per poi entrare nel Ritiro di san Bonaventura, sul Palatino, dove vestirà il saio francescano. Inviato dal Papa in Corsica a ristabilire la concordia tra i cittadini, riuscì ad ottenere, nonostante le gravi divisioni tra gli abitanti, un impensabile abbraccio di pace. Il tema della Croce era al centro della sua predicazione: richiamava le folle alla penitenza e alla pietà cristiana. Alfonso Maria de’ Liguori lo definì «il più grande missionario del nostro secolo».

E’ accaduto il 26 novembre:

  • 43 a.C. – Viene formato il Secondo triumvirato fra Ottaviano Augusto, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido
  • 1825 – All’Union College di Schenectady un gruppo di studenti forma la Kappa Alpha Society, è la prima confraternita universitaria
  • 1842 – Viene fondata negli Stati Uniti l’University of Notre Dame
  • 1865 – Charles Dodgson (meglio noto come Lewis Carroll) invia il manoscritto di Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie ad Alice Liddell
  • 1911 – Al Teatro dei Differenti di Barga Giovanni Pascoli pronuncia il discorso La grande proletaria si è mossa in cui appoggiò pubblicamente la guerra coloniale italiana in Libia
  • 1917
    • Viene formata la National Hockey League, composta da Montréal Canadiens, Montréal Wanderers, Ottawa Senators, Quebec Bulldogs e Toronto Arenas
    • Si conclude la prima battaglia del Piave con una importante vittoria difensiva degli italiani contro gli austro-tedeschi
  • 1922
    • La pellicola Toll of the Sea debutta come primo film ampiamente distribuito a usare il Technicolor a due toni
    • L’archeologo Howard Carter entra insieme al suo compagno di ricerca Lord Carnarvon per la prima volta nella tomba del faraone Tutankhamon dopo 3.000 anni
  • 1941 – Seconda guerra mondiale: Attacco di Pearl Harbor – Una flotta di sei portaerei comandate dal viceammiraglio giapponese Chūichi Nagumo lascia la Baia di Hitokappu con destinazione Pearl Harbor, sotto uno stretto silenzio radio
  • 1942 – Prima del film Casablanca all’Hollywood Theater di New York
  • 1950 – Guerra di Corea: truppe della Repubblica Popolare Cinese in Corea del Nord lanciano un massiccio contrattacco contro le forze della Corea del Sud e degli Stati Uniti (battaglia di Chosin Reservoir), mettendo fine al pensiero di una rapida soluzione del conflitto
  • 1965 – Nella base di lancio di Hammaguira nel Deserto del Sahara, la Francia lancia un razzo Diamant-A, con a bordo il suo primo satellite artificiale, l’Asterix-1, è la terza nazione ad andare nello spazio esterno con un proprio razzo
  • 1977 – La televisione inglese assiste all’Interferenza di Vrillon: per alcuni minuti le trasmissioni vengono interrotte da un messaggio in lingua inglese, nel quale si parla di una presunta civiltà aliena
  • 1983 – A Londra, 6.800 lingotti d’oro, per un valore di quasi 26 milioni di sterline, vengono rubati dal caveau della Brinks Mat all’Aeroporto di Heathrow
  • 1991 – Uscita dell’album “Dangerous” di Michael Jackson
  • 1996 – La Juventus vince la sua seconda Coppa Intercontinentale battendo 1-0 il River Plate, grazie alla rete di Alessandro Del Piero
  • 1998 – Tony Blair è il 1º primo ministro del Regno Unito a tenere un discorso nel parlamento della Repubblica d’Irlanda
  • 2003 – Ultimo volo di un Concorde
  • 2004 – In Cina muore, poche ore dopo la nascita, il primo bufalo acquatico clonato. Il responsabile del progetto, il dottor Shi Deshun, spiega che dopo 342 giorni di gestazione e un parto cesareo, l’animale era nato sano, ma la perdita di troppo sangue a causa del taglio del cordone ombelicale ne ha provocato la morte
  • 2010 – Scompare Yara Gambirasio
  • 2011 – Lancio del rover marziano Curiosity dal Kennedy Space Center

La frase del giorno di Frate Indovino:

Quanto men bisogni avrete, più liberi sarete

Nati il 26 novembre:

EUGÈNE IONESCO

Eugène Ionesco

Drammaturgo e saggista francese di origini romene

α 26 novembre 1909  ω 28 marzo 1994

PAOLO RUFFINI

Paolo Ruffini

Attore, comico e conduttore tv

α 26 novembre 1978

CHARLES M. SCHULZ

Charles M. Schulz

Fumettista statunitense, padre dei Peanuts, Snoopy e Charlie Brown

α 26 novembre 1922  ω 12 febbraio 2000

ILONA STALLER

Ilona Staller

Attrice pornografica ungherese

α 26 novembre 1951

LUIGI STURZO

Luigi Sturzo

Sacerdote cattolico e politico italiano

α 26 novembre 1871  ω 8 agosto 1959

TINA TURNER

Tina Turner

Cantante statunitense

α 26 novembre 1939  ω 24 maggio 2023

Deceduti il 26 novembre:

BERNARDO BERTOLUCCI

Bernardo Bertolucci

Regista italiano

α 16 marzo 1941  ω 26 novembre 2018

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

