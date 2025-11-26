L’Effemeride Pisana del 26 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:42 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 26 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:24 e tramonta alle 16:44, le ore di luce solare sono 9 e 20 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 278mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale dell’olivo

Giornata internazionale delle torte

Santo del giorno:



San Leonardo da Porto Maurizio, sacerdote francescano

Porto Maurizio, Imperia, 1676 – Roma, 26 novembre 1751

Protettore delle missioni al popolo

È il santo a cui si deve il merito di aver ideato la Via Crucis. Ligure (1676-1751), era figlio di un capitano di marina. Nato a Porto Maurizio, l’odierna Imperia, compie i suoi studi a Roma presso il Collegio romano, per poi entrare nel Ritiro di san Bonaventura, sul Palatino, dove vestirà il saio francescano. Inviato dal Papa in Corsica a ristabilire la concordia tra i cittadini, riuscì ad ottenere, nonostante le gravi divisioni tra gli abitanti, un impensabile abbraccio di pace. Il tema della Croce era al centro della sua predicazione: richiamava le folle alla penitenza e alla pietà cristiana. Alfonso Maria de’ Liguori lo definì «il più grande missionario del nostro secolo».

E’ accaduto il 26 novembre:

43 a.C. – Viene formato il Secondo triumvirato fra Ottaviano Augusto, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido

1825 – All’Union College di Schenectady un gruppo di studenti forma la Kappa Alpha Society, è la prima confraternita universitaria

1842 – Viene fondata negli Stati Uniti l’University of Notre Dame

1865 – Charles Dodgson (meglio noto come Lewis Carroll) invia il manoscritto di Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie ad Alice Liddell

1911 – Al Teatro dei Differenti di Barga Giovanni Pascoli pronuncia il discorso La grande proletaria si è mossa in cui appoggiò pubblicamente la guerra coloniale italiana in Libia

1917 Viene formata la National Hockey League, composta da Montréal Canadiens, Montréal Wanderers, Ottawa Senators, Quebec Bulldogs e Toronto Arenas Si conclude la prima battaglia del Piave con una importante vittoria difensiva degli italiani contro gli austro-tedeschi

1922 La pellicola Toll of the Sea debutta come primo film ampiamente distribuito a usare il Technicolor a due toni L’archeologo Howard Carter entra insieme al suo compagno di ricerca Lord Carnarvon per la prima volta nella tomba del faraone Tutankhamon dopo 3.000 anni

1941 – Seconda guerra mondiale: Attacco di Pearl Harbor – Una flotta di sei portaerei comandate dal viceammiraglio giapponese Chūichi Nagumo lascia la Baia di Hitokappu con destinazione Pearl Harbor, sotto uno stretto silenzio radio

1942 – Prima del film Casablanca all’Hollywood Theater di New York

1950 – Guerra di Corea: truppe della Repubblica Popolare Cinese in Corea del Nord lanciano un massiccio contrattacco contro le forze della Corea del Sud e degli Stati Uniti (battaglia di Chosin Reservoir), mettendo fine al pensiero di una rapida soluzione del conflitto

1965 – Nella base di lancio di Hammaguira nel Deserto del Sahara, la Francia lancia un razzo Diamant-A, con a bordo il suo primo satellite artificiale, l’Asterix-1, è la terza nazione ad andare nello spazio esterno con un proprio razzo

1977 – La televisione inglese assiste all’Interferenza di Vrillon: per alcuni minuti le trasmissioni vengono interrotte da un messaggio in lingua inglese, nel quale si parla di una presunta civiltà aliena

1983 – A Londra, 6.800 lingotti d’oro, per un valore di quasi 26 milioni di sterline, vengono rubati dal caveau della Brinks Mat all’Aeroporto di Heathrow

1991 – Uscita dell’album “Dangerous” di Michael Jackson

1996 – La Juventus vince la sua seconda Coppa Intercontinentale battendo 1-0 il River Plate, grazie alla rete di Alessandro Del Piero

1998 – Tony Blair è il 1º primo ministro del Regno Unito a tenere un discorso nel parlamento della Repubblica d’Irlanda

2003 – Ultimo volo di un Concorde

2004 – In Cina muore, poche ore dopo la nascita, il primo bufalo acquatico clonato. Il responsabile del progetto, il dottor Shi Deshun, spiega che dopo 342 giorni di gestazione e un parto cesareo, l’animale era nato sano, ma la perdita di troppo sangue a causa del taglio del cordone ombelicale ne ha provocato la morte

2010 – Scompare Yara Gambirasio

2011 – Lancio del rover marziano Curiosity dal Kennedy Space Center

La frase del giorno di Frate Indovino:

Quanto men bisogni avrete, più liberi sarete

Nati il 26 novembre:

EUGÈNE IONESCO

Drammaturgo e saggista francese di origini romene

α 26 novembre 1909 ω 28 marzo 1994

PAOLO RUFFINI

Attore, comico e conduttore tv

α 26 novembre 1978

CHARLES M. SCHULZ

Fumettista statunitense, padre dei Peanuts, Snoopy e Charlie Brown

α 26 novembre 1922 ω 12 febbraio 2000

ILONA STALLER

Attrice pornografica ungherese

α 26 novembre 1951

LUIGI STURZO

Sacerdote cattolico e politico italiano

α 26 novembre 1871 ω 8 agosto 1959

TINA TURNER

Cantante statunitense

α 26 novembre 1939 ω 24 maggio 2023

Deceduti il 26 novembre:

BERNARDO BERTOLUCCI

Regista italiano

α 16 marzo 1941 ω 26 novembre 2018

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Novembre 25, 2025