E-government nuovo servizio on line per le ricerche

PISA – Il Comune di Pisa ha attivato un nuovo servizio online per le ricerche degli estremi di pratiche e documenti che sono conservati presso l’archivio di deposito e storico.



Scopo del servizio è permettere a tecnici esterni e cittadini di eseguire in autonomia la ricerca degli estremi delle pratiche alle quali possono essere interessati per legittimi interessi. La richiesta di visione o copia delle pratiche dovrà poi essere inoltrata con le consuete modalità di accesso agli atti disponibili online.

“Si tratta di un nuovo servizio digitale che abbiamo voluto mettere a disposizione di cittadini e tecnici per facilitare l’accesso agli atti comunali nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza, efficienza e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – commenta l’assessore alle politiche di e-government e dell’impiego delle tecnologie digitali Giovanna Bonanno – . In questi anni, come Comune di Pisa abbiamo investito molte risorse per migliorare e rendere gli uffici e i servizi sempre più all’avanguardia e al servizio dei cittadini, riuscendo anche a ottenere finanziamenti specifici, anche dai fondi PNRR. I risultati di queste attività, per le quali voglio ringraziare il personale dipendente, sono stati premiati anche a livello nazionale, con il riconoscimento del Comune di Pisa tra i primi 20 Comuni italiani nell’ambito della innovazione e trasformazione digitale”.

Il servizio è on line da oggi, disponibile nella sezione “Servizi online” del sito istituzionale www.comune.pisa.it all’interno del riquadro “Edilizia” con la dicitura “Consultazione libera pratiche da Archivio”. Per accedere sono necessarie le credenziali SPID. Una volta entrato nell’area, l’utente ha la possibilità di ricercare gli estremi delle pratiche, utilizzando vari filtri di ricerca: Anno, Indirizzo, Proprietario, Riferimenti catastali, Riferimenti temporali, N. Pratica, Protocollo, Oggetto. Riferendosi a pratiche molto vecchie non tutti i dati potranno essere presenti ed è quindi necessario ricercare utilizzando diverse modalità per ottenere gli estremi desiderati. Per quanto riguarda in particolare le pratiche edilizie contenute presso l’archivio di deposito e storico, sono ricercabili quelle fino all’anno 2010.

LINK A https://ricerchearchivio.comune.pisa.it

Last modified: Dicembre 29, 2022