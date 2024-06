Scritto da admin• 10:52 am• Pisa, Cronaca

BUTI – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 8 in via Pietro Frediani nel Comune di Buti per un incendio.

Un’auto durante la marcia ha preso fuoco, le fiamme si sono propagate ad altra auto parcheggiata. Il personale VVF ha estinto l’incendio e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Sul posto sono intervenute altre forze di Polizia per i rilievi di loro competenza.

Last modified: Giugno 17, 2024