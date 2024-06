Cadono dalla moto sull’Aurelia: una donna ferita

Scritto da Antonio Tognoli• 12:29 pm• Pisa, Cronaca

PISA – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 23 di domenica 16 giugno in Via Aurelia Sud nel Comune di Pisa per incidente stradale.

Una moto ha perso il controllo provocando la caduta dei due passeggeri, un uomo ed una donna, quest’ultima è stata soccorsa dal personale VVF che gli ha liberato l’arto inferiore rimasto incastrato nella ruota posteriore. La ragazza è stata poi affidata al personale medico e trasportata a Cisanello. Sul posto i Vigili Urbani di Pisa per determinare le cause del sinistro.

Last modified: Giugno 17, 2024