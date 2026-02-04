Drone da 15mila euro a Cascina, Valori e Impegno Civico chiede verifiche

Written by admin• 8:39 am• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione del gruppo consiliare Valori e Impegno Civico, a firma del capogruppo Dario Rollo, relativa all’attività di controllo politico-amministrativo sul recente impegno di 15.000 euro per l’acquisto di un drone destinato al Centro Operativo Comunale di Cascina.

Il comunicato evidenzia criticità emerse dall’accesso agli atti e segnala la richiesta di verifiche formali al Segretario comunale e al Collegio dei Revisori dei Conti, nell’ottica di trasparenza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Il gruppo consiliare Valori e Impegno Civico, tramite il capogruppo Dario Rollo, ha avviato un’attività di controllo politico-amministrativo su una spesa comunale di 15.000 euro per l’acquisto di un drone destinato al Centro Operativo Comunale di Cascina.

A seguito di un accesso agli atti, il gruppo segnala diverse criticità: oltre alla fornitura del drone, la spesa comprende anche corsi di formazione, addestramento ed esami abilitanti, destinati al Responsabile Unico del Procedimento, senza che risulti una programmazione formativa o un quadro organizzativo chiaro sulle reali esigenze del Comune.

«Quando si spendono soldi pubblici servono trasparenza, correttezza procedurale e buon senso», sottolinea Rollo, evidenziando come l’investimento rischi di includere percorsi formativi personali pagati con risorse pubbliche.

Per questo Valori e Impegno Civico ha inviato una segnalazione formale al Segretario comunale e al Collegio dei Revisori dei Conti, chiedendo verifiche sulla correttezza amministrativa e contabile, sulla coerenza tra oggetto della spesa e prestazioni fornite e sull’uso delle risorse pubbliche.

«Il problema non è il drone, ma come vengono gestiti i soldi dei cittadini», conclude Rollo, annunciando che il gruppo continuerà a vigilare per garantire trasparenza, programmazione e rispetto del bilancio pubblico.

Last modified: Febbraio 4, 2026