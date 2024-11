Donald Trump è il 47° presidente degli Stati Uniti

Scritto da admin• 12:43 pm• Esteri

Le elezioni presidenziali americane del 2024 hanno visto un’importante svolta politica: Donald Trump ha ottenuto la vittoria, diventando il 47° presidente degli Stati Uniti.



Dopo aver perso nel 2020, ha ripreso la Casa Bianca vincendo in diversi swing states chiave come la Pennsylvania, la Georgia e il North Carolina, dove si è assicurato la maggioranza dei voti.

Kamala Harris, candidata democratica, ha subito una netta sconfitta, nonostante i tentativi di consolidare il supporto nelle aree urbane. Tuttavia, il tradizionale divario tra città e zone rurali si è dimostrato decisivo, con Trump in grado di mobilitare un forte sostegno nelle campagne, replicando uno schema che ha già favorito i repubblicani in passato.

Questi stati chiave, come l’Arizona, il Michigan e la Georgia, sono stati cruciali per il risultato finale. Ad esempio, in Georgia, le questioni economiche come l’aumento del costo della vita e la gestione delle emergenze naturali hanno influenzato negativamente la percezione dell’amministrazione democratica. Allo stesso tempo, in Arizona, temi come l’immigrazione e i diritti all’aborto hanno catalizzato la partecipazione elettorale. I prossimi mesi saranno caratterizzati da una transizione delicata. Joe Biden rimarrà in carica fino al 21 gennaio 2025, mentre Trump si preparerà a formare il suo nuovo gabinetto, che dovrà affrontare sfide significative sia a livello interno che internazionale.

