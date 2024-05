Domenica all’Arena la grande festa della Scuola Calcio

Scritto da admin• 5:00 pm• Pisa SC

PISA – Appuntamento speciale domenica 5 maggio all’Arena Garibaldi. Durante l’intervallo del match Pisa-Sud Tirol, in programma domenica (ore 15) all’Arena, scenderanno infatti in campo i piccoli rappresentanti della Scuola Calcio nerazzurra per una serie di mini-partitelle che saranno il suggello della loro lunga e importante stagione agonistica.

Un riconoscimento che il Pisa Sporting Club ha voluto riservare alle più giovani speranze del vivaio nerazzurro e ai loro istruttori che saranno i protagonisti principali dell’HalfTime Show dell’Arena e sicuramente riceveranno il giusto tributo di applausi da parte di tutto il pubblico presente. Tra questi, in Tribuna Superiore, le rappresentative delle principali società di calcio giovanile del territorio pisano: Freccia Azzurra, Scintillapisaest, San Giuliano, Ospedalieri, Marinese, Pisa Ovest e Mda che dopo aver vissuto la giornata speciale al Teatro Nuovo dedicata alla presentazione del libro a fumetti “Arnold e gli Scaldapanchina” concluderanno la loro settimana in nerazzurro nel Teatro dei Sogni di ogni piccolo calciatore della nostra città

