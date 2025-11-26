Domenica 30 novembre inaugurazione della mostra documentaria “I Bagni di San Giuliano ai tempi di Pietro Leopoldo”

Written by admin• 12:21 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – In occasione della Festa della Toscana 2025, domenica 30 novembre alle ore 11 verrà inaugurata presso il Teatrino dei Granduchi dei Bagni di Pisa-Terme di San Giuliano (ingresso da Via Niccolini) la mostra documentaria “I Bagni di San Giuliano ai tempi di Pietro Leopoldo“.

L’iniziativa, promossa dal Comune di San Giuliano Terme con il contributo della Regione Toscana nell’ambito del bando “260 anni di Pietro Leopoldo” – che celebra il 260° anniversario dell’insediamento del Granduca di Toscana avvenuto nel 1765 – con il sostegno di Bagni di Pisa e realizzata da Coop Culture, rappresenta il completamento di un progetto culturale avviato lo scorso settembre con quattro visite guidate dedicate alla storia termale del territorio. La mostra offre un’importante occasione per riscoprire le celebri terme sangiulianesi attraverso documenti d’archivio, immagini e testimonianze del periodo leopoldino, quando questi luoghi divennero meta prediletta dell’aristocrazia e degli intellettuali europei.

All’inaugurazione interverranno Matteo Cecchelli, sindaco di San Giuliano Terme, Angela Pisano, assessora alla Cultura e i curatori della mostra. Al termine della presentazione, i partecipanti potranno visitare l’esposizione con una visita guidata e proseguire con un aperitivo offerto presso il bar Shelley.

La mostra, dopo l’inaugurazione del 30 novembre, proseguirà il suo percorso di valorizzazione didattica: da metà dicembre sarà ospitata presso la scuola secondaria di primo grado Nelson Mandela di San Giuliano Terme e, per tutto il 2026, sarà disponibile per le scuole del territorio che ne faranno richiesta, offrendo alle giovani generazioni uno strumento prezioso per conoscere la storia locale.

“Siamo orgogliosi di celebrare la Festa della Toscana con un progetto culturale che valorizza il patrimonio storico del nostro territorio,” dichiara l’assessora alla cultura Angela Pisano. “Grazie al sostegno della Regione Toscana, di Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa e alla collaborazione con Coop Culture, possiamo offrire ai cittadini e ai visitatori un viaggio affascinante nel passato dei Bagni di San Giuliano, un luogo che ha scritto pagine importanti della storia termale toscana ed europea. Questa mostra documentaria ci permette di riscoprire le radici della nostra identità e di comprendere come le riforme illuminate di Pietro Leopoldo abbiano contribuito a rendere le nostre terme un punto di riferimento culturale e sociale.”

La cittadinanza è invitata a partecipare.

