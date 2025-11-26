Montecastelli Pisano, l’olio guarda al futuro: qualità, paesaggio e marchio De.Co.

Written by admin• 10:53 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Nell’ambito della Festa dell’Olio a Montecastelli Pisano, organizzata dalla Polisportiva di Montecastelli e dall’associazione La Torre, si è svolto un partecipato convegno dedicato al ruolo dell’olivo e alla valorizzazione dell’olio nel territorio di Castelnuovo di Val di Cecina.

Dopo i saluti iniziali del sindaco Alberto Ferrini, sono intervenuti Claudio Bianchi, esperto di olivicoltura, e Alessandro Colletti dell’associazione Terre Calde di Toscana.

Bianchi ha messo in luce il valore del paesaggio collinare di Montecastelli, caratterizzato da boschi, pascoli e olivete che contribuiscono a un ambiente di grande biodiversità. Ha sottolineato come, in alta collina, la coltivazione tradizionale dell’olivo – con potatura manuale, terreno inerbito e rispetto del suolo – rappresenti un modello sostenibile, capace di produrre un olio di qualità senza ricorrere all’olivicoltura intensiva, diffusa invece nelle pianure costiere.

Grazie alle condizioni climatiche e alla presenza di varietà locali, l’olio di Castelnuovo di Val di Cecina presenta caratteristiche tali da poter essere considerato un vero e proprio “alimento funzionale”, ricco di polifenoli e sostanze antiossidanti benefiche per la salute.

Colletti ha invece approfondito il tema della Denominazione Comunale (De.Co.), un riconoscimento che il Comune può attribuire ai prodotti legati in modo stretto al territorio. La De.Co., ha spiegato, non sostituisce i marchi DOP o IGP ma li affianca, diventando uno strumento di marketing territoriale per dare identità e visibilità alle produzioni locali.

Nel caso dell’olio, la De.Co. potrebbe aiutare i numerosi piccoli olivicoltori della zona a imbottigliare, etichettare e valorizzare il proprio prodotto, collegandolo in modo chiaro ai nomi di Montecastelli Pisano, Sasso Pisano e La Leccia, e creando anche nuove opportunità legate all’oleoturismo.

Il convegno, seguito da molte persone interessate, è stato così un importante momento di bilancio e di proposte concrete per tutelare il paesaggio olivato e costruire, intorno all’olio, una parte significativa del futuro economico e identitario del territorio.

Last modified: Novembre 25, 2025