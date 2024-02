Domenica 3 Marzo il mercatino Antiqua torna a San Giuliano Terme

Scritto da admin• 1:46 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Domenica 3 marzo secondo appuntamento del mercatino Antiqua di San Giuliano Terme.



Come da tradizione saranno presenti operatori dell’antiquariato, del collezionismo, dell’hobbismo, del riciclo e per migliorare la presenza del bello sarà presente l’Artigianato e la Pittura. Tutti gli espositori saranno ospitati nel centro di San Giuliano da Via XX Settembre, Largo Shelley e Via Italia e viale Boboli.

L’appuntamento sarà ripetuto ogni prima domenica del mese con l’eccezione del mese di agosto. Le date successive saranno: 6 aprile, 5 maggio, 2 giugno, 7 luglio, 1settembre, 6 ottobre, 3 novembre e 1 dicembre.

La tradizione, ormai più che ventennale di questo appuntamento ha fatto sì che siano presenti i migliori operatori dei settori citati, con pezzi di pregio ognuno con il proprio aspetto e calore pronti a colpire l’interesse dei visitatori. Tutti potranno visionare e trovare l’oggetto da esporre nella propria abitazione o da aggiungere alla propria collezione l’abito vintage desiderato da sempre, supportati dalla cortesia e competenza degli operatori. Una bella opportunità domenicale di passeggiare nelle vie del capoluogo termale accompagnati dalla festosità del mercato.



Per informazioni, associazione Pro loco di San Giuliano Terme: 3936779665 e proloco@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

Last modified: Febbraio 29, 2024