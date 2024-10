Domenica 27 Ottobre torna a Ponsacco la Festa del Commercio con lo speciale “Halloween Edition”

Scritto da admin• 3:11 pm• Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, Ponsacco

PONSACCO – Sarà un vero e proprio anticipo di Halloween “Dance in Town”, la nuova Festa del Commercio che per la prima volta animerà Ponsacco con una serata da brivido domenica 27 ottobre, a partire dalle 18.

Il meglio della musica dance, area expo con prodotti del territorio, street food e mercatini, ma anche spettacolari e spaventosi allestimenti scenografici saranno protagonisti dell’iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Metempsicosi, il patrocinio e il contributo del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e il contributo di Toscana Energia.

“Gli eventi sono fondamentali per animare il tessuto commerciale delle nostre città e dei nostri paesi e proprio per la sua capacità di valorizzare le eccellenze locali l’organizzazione della Festa del Commercio di Ponsacco è un esempio di riferimento per le iniziative che organizziamo sull’intero territorio provinciale” afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“È una festa molto desiderata e siamo sicuri che vedrà una grande partecipazione” – dichiara l’assessore ai Grandi eventi del Comune di Ponsacco Chiara Calderani – “Sarà entusiasmante vedere il nostro centro animato da una bellissima iniziativa, importante per il tessuto commerciale e per la stessa Ponsacco sotto ogni punto di vista”.

“Stiamo parlando di un’iniziativa molto sentita, quest’anno slittata a causa di problemi logistici, e proprio considerando il periodo abbiamo pensato di organizzarla per la prima volta a tema Helloween, unendola alla grande musica con i volti conosciutissimi della Metempiscoosi che hanno dato il via al mito dell’Insomnia, la Discoacropoli d’Italia. Ci sono tutti gli ingredienti per una bellissima festa in grado di far divertire grandi e piccoli” le parole del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

L’organizzazione artistica e musicale è affidata a Leonardo Brogi di Metempsicosi, con dj del calibro di Mario Più, Ricky Le Roy, 00Zicky, Joy Kitikonti, Luca Pechino, Jacopo Susini e le performance del Principe Maurice pronti a far scatenare il pubblico nel main stage di Piazza della Repubblica, che per l’occasione vestirà i panni della “Disco Inferno”, sulle note della migliore musica disco italiana e internazionale, proprio come negli anni ’90, quando Ponsacco era conosciuta in tutto il Paese grazie all’Insomnia, la mitica ‘Discoacropoli d’Italia’.

“Siamo gli esponenti più longevi della musica elettronica in Italia e molti di noi sono partiti proprio dall’Insomnia, punto di riferimento nazionale e internazionale per gli amanti del genere, sarà sicuramente un successo come l’ultima edizione e faremo del nostro meglio per far divertire il pubblico” la promessa del dj Mario Più, in rappresentanza di Metempiscosi.

Via Roma (via delle Polpette avvelenate) ospiterà un’ampia area street food, dove sarà possibile gustare specialità toscane, internazionali, birra artigianale e cocktail. In piazza D’Appiano e via Vanni ci sarà solo l’imbarazzo della scelta tra i tanti prodotti del mercatino artigianale, il “Mercatino dell’Alchimista”, e le danze del “Sabba”, ovvero il contest dei dj emergenti della Valdera.

In corso Matteotti (il vicolo dell’Orrore) saranno presenti le aziende locali e della provincia nell’area Expo dove sarà possibile acquistare prodotti del territorio negli stand con allestimenti scenografici a tema Halloween, tra scheletri meccanici, postazioni selfie e l’esibizione itinerante della street band.

In piazza San Giovanni (la Piazza Maledetta) non mancheranno le attrazioni dedicate ai più piccoli, come, truccabimbi, scenografie e giochi a tema negli stand organizzati dalle associazioni di volontariato, Misericordia e Pubblica Assistenza. Divertimento assicurato anche per i più grandi, chiamati a risolvere trabocchetti e intrighi per fuggire dall’ingenosissima Escape Room.

