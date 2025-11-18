L’Istituto Comprensivo “P.Borsellino” celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Written by admin• 6:43 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo

NAVACCHIO – L’I.C. “P. Borsellino” di Navacchio celebra il 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, con l’evento “Nessuna paura si chiama amore: voci di rispetto e libertà”.

di Maurizio Ficeli

A partire dalle 10.15, negli spazi della scuola secondaria di primo grado, studenti e docenti proporranno letture, esposizioni e performance, tra cui una coreografia realizzata dal gruppo danza dell’istituto.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Cascina e la Consulta per le Pari Opportunità, vuole sensibilizzare la comunità scolastica e cittadina sul tema del rispetto e della libertà. Un ringraziamento speciale alla dirigente scolastica Cristina Amato, ai docenti, agli alunni e alle istituzioni che hanno reso possibile l’evento.

Last modified: Novembre 18, 2025