DJ Biuller farà ballare e cantare tutta la piazza di Eliopoli per la chiusura della rassegna 2025

CALAMBRONE – Sabato 6 settembre dalle 21,30 in poi in mezzo ai tavoli delle attività di ristorazione di Eliopoli sarà allestita una pista da ballo estemporanea per ballare e cantare la musica anni 80 e 90 del DJ Biuller

Come negli anni scorsi sarà una festa di piazza vera e propria per salutare nel modo migliore questa controversa estate 2025 quella che chiuderà la rassegna di Eliopoli Summer dopo 31 eventi di tutti i tipi e diverse serate caratterizzate purtroppo dal maltempo che comunque, non ha mai fermato la voglia di divertirsi e di aggregazione di Calambrone che grazie alle sue 20 strutture ricettive e ai tantissimi turisti soprattutto stranieri presenti è riuscita a tenere rispetto ad altre zone.

Marco Biuller, denominato DJ Biuller, è un cantante di primo livello che fa parte del gruppo 80’s sunset strip ma che anche fare il DJ dio grande efficacia. Ha già condotto le serate di chiusura di Eliopoli summer e il pubblico lo conosce e lo apprezza già.

Ingresso libero e gratuito

