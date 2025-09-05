Coalizione Volterra Civica: “Lavori last minute e promesse elettorali: l’ennesima presa in giro per Volterra”

Written by admin• 10:03 am• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Coalizione Volterra Civica.

“Ancora una volta, assistiamo a lavori ad orologeria. Come da copione, in pieno clima pre-elettorale, le esigenze dei volterrani vengono sistematicamente ignorate, mentre si mettono in scena armi di distrazione di massa. La notizia di ieri parla di una presunta “svolta”: si sarebbe finalmente sbloccato il cantiere della Rems e del nuovo parcheggio, fermi da anni nonostante i finanziamenti già disponibili. Un caso? No, guarda caso tutto accade a un mese dalle elezioni regionali. Sulla stampa, come da copione, troviamo un cronoprogramma affollatissimo: in soli trenta giorni, eventi e cantieri attesi da quasi un decennio. Ma quello che non viene detto è che un bando di gara non significa l’avvio dei lavori: rappresenta solo l’inizio di un iter burocratico che durerà mesi, se non anni. L’obiettivo, oggi, è un altro: far vedere che si muove qualcosa, vendendo un futuro “pieno di cose belle”. Noi temiamo, però, che andrà come sempre: passate le elezioni, gabbato lo volterrano. Lo abbiamo già visto con le promesse sulla Terapia Intensiva e con il campo sportivo di Saline: prima delle comunali, uno scavatore fu portato in gran pompa per simulare una partenza imminente dei lavori. Poi, silenzio totale. Intanto, i costi sono raddoppiati e il cantiere è diventato interminabile. Questa è l’ennesima presa in giro di una comunità che merita rispetto, non spot elettorali. Una strategia che porta la firma del Partito Democratico e di una classe dirigente concentrata solo su Firenze, che continua a dimenticare le periferie e, in particolare, l’Alta Val di Cecina. Difficile dare fiducia a chi si ricorda di Volterra solo un mese prima delle elezioni“, conclude il comunicato.

Last modified: Settembre 5, 2025