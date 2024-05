Divieto temporaneo di balneazione a Tirrenia: ordinanza del sindaco di Pisa

Scritto da admin• 11:17 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Sindaco di Pisa ha emesso un’ordinanza oggi che impone il divieto temporaneo di balneazione nel tratto marino di Tirrenia nord, esteso per 2850 metri dal punto di incrocio con via Bigattiera fino alla piazza di Tirrenia, all’altezza di via dell’Agrifoglio (vicino all’acqua park).

La decisione è stata presa in seguito ai risultati dei campionamenti effettuati da Arpat, i quali hanno rilevato concentrazioni di Escherichia Coli superiori ai limiti consentiti dalle normative. Di conseguenza, il tratto di costa è temporaneamente considerato non idoneo alla balneazione.

L’ordinanza è stata adottata a scopo precauzionale e rimarrà in vigore fino a quando i successivi campionamenti, condotti da Arpat, non confermeranno la sicurezza della balneazione.

