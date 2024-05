Coppa Toscana Beach Bocce: successo sul litorale pisano con la vittoria di Tony Palumbo

Scritto da admin• 10:00 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – La Coppa Toscana Beach Bocce, organizzata dalla Federazione Italiana Bocce, ha fatto tappa sul litorale pisano, con il primo incontro che si è svolto al Bagno Impero a Marina di Pisa, noto per i campi allestiti per il Beach Bocce durante l’estate.

Domenica 12 maggio, in una giornata estiva, sedici atleti si sono sfidati, con Tony Palumbo del Beach Space di Pisa che si è aggiudicato la vittoria, seguito da Michele Scaramelli del medesimo club. Il terzo posto è stato conquistato dai giocatori locali Federico Bonaguidi e Daniele Gennai del Bagno Impero.

La prossima tappa della Coppa Toscana si terrà Domenica 2 Giugno al Bagno Lomi di Tirrenia, mentre altre gare sono programmate fino a ottobre. Gli stabilimenti balneari interessati a ospitare una tappa possono contattare il 3402516545. Inoltre, il 16 giugno, i giovani appassionati di bocce avranno l’opportunità di partecipare alla gara regionale del Trofeo Coni riservato agli under 15 sulle spiagge del litorale pisano, con i vincitori che si qualificheranno per le finali nazionali in Sicilia a settembre.

Last modified: Maggio 15, 2024