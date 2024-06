Divieto abbruciamenti attivo dal 1° luglio

Scritto da admin• 11:40 am• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Si ricorda che a partire dal 1° Luglio e fino al 31 Agosto (salvo proroghe) sarà in vigore il periodo ad alto rischio incendi boschivi con conseguente divieto di abbruciamento.



In caso di avvistamento di colonne di fumo in aree boscate è necessario contattare il numero verde 800 425 425 oppure il numero unico delle emergenze 112.

Last modified: Giugno 30, 2024