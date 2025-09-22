Written by Settembre 22, 2025 4:14 pm Pisa, Sport

Disputati i match dei 16simi di andata della Coppa di Terza Categoria per le pisane

Tra sabato 20 e domenica 21 settembre si sono tenuti gl incontri di andata per i sedicesimi di finale della Coppa Provincia Pisa per le formazioni pisane di terza categoria militanti nella LND.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati:

Coppa Provincia Pisa – Terza Categoria

Sabato 20 settembre dalle 15:30

  • Amatori Saline vs Sporting Volterra: 3-0
  • Golena d’Arno vs Angelo Bellani: 3-1
  • Treggiaia vs Atletico Le Melorie: 1-1

Sabato 20 settembre dalle 16

  • Sasso Pisano vs Ponteginori 1929: 1-1

Sabato 20 settembre dalle 16:30

  • Legoli 1994 vs Perignano: 1-1

Domenica 21 settembre dalle 15:30

  • AMT Lajatico vs Montefoscoli Calcio: 0-2
  • Nuova Popolare CEP vs Atletico Pisa: 1-3
  • Scintilla 1945 vs Arci Zambra San Vico: 4-2

Domenica 21 settembre, orario non pervenuto

  • Città di Montopoli vs Castel del Bosco: 1-8
  • Fabbrica Calcio 2024 vs La Borra: 2-0
  • Filettole Calcio vs Pappiana: 1-1
  • La Fornace vs CEP 2025: 3-3
  • Monteserra vs Stella Azzurra: 1-2
  • San Frediano Calcio vs Marinese 1925: 2-2
  • Santacroce Calcio vs Cerretti FC: 2-0

Domenica 21 settembre dalle 17

  • Via di Corte vs Marciana 2.0: 1-0

info tratte da www.tuttocampo.it

