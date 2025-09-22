Disputati i match dei 16simi di andata della Coppa di Terza Categoria per le pisane

Tra sabato 20 e domenica 21 settembre si sono tenuti gl incontri di andata per i sedicesimi di finale della Coppa Provincia Pisa per le formazioni pisane di terza categoria militanti nella LND.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati:
Coppa Provincia Pisa – Terza Categoria
Sabato 20 settembre dalle 15:30
- Amatori Saline vs Sporting Volterra: 3-0
- Golena d’Arno vs Angelo Bellani: 3-1
- Treggiaia vs Atletico Le Melorie: 1-1
Sabato 20 settembre dalle 16
- Sasso Pisano vs Ponteginori 1929: 1-1
Sabato 20 settembre dalle 16:30
- Legoli 1994 vs Perignano: 1-1
Domenica 21 settembre dalle 15:30
- AMT Lajatico vs Montefoscoli Calcio: 0-2
- Nuova Popolare CEP vs Atletico Pisa: 1-3
- Scintilla 1945 vs Arci Zambra San Vico: 4-2
Domenica 21 settembre, orario non pervenuto
- Città di Montopoli vs Castel del Bosco: 1-8
- Fabbrica Calcio 2024 vs La Borra: 2-0
- Filettole Calcio vs Pappiana: 1-1
- La Fornace vs CEP 2025: 3-3
- Monteserra vs Stella Azzurra: 1-2
- San Frediano Calcio vs Marinese 1925: 2-2
- Santacroce Calcio vs Cerretti FC: 2-0
Domenica 21 settembre dalle 17
- Via di Corte vs Marciana 2.0: 1-0
