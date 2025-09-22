Elena Meini (Lega): “No ai disagi per le manifestazioni a Pisa”

Written by admin• 3:31 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale e capolista alle prossime elezioni.

«Siamo contrari a qualsiasi guerra, che purtroppo provoca morti e distruzioni, ma non possiamo accettare che manifestazioni come quelle organizzate da Propal causino gravi disagi e disservizi ai cittadini» afferma Elena Meini, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale e capolista alle prossime elezioni.

«A Pisa, alcune migliaia di manifestanti hanno reso impraticabile un tratto della Fipili in direzione mare e hanno creato rallentamenti nel centro cittadino», prosegue la Consigliera.

«In una giornata lavorativa e con le scuole aperte era evidente che il corteo avrebbe generato disagi per i cittadini, e questo non possiamo accettarlo», precisa Meini.

«Ribadiamo inoltre il nostro disappunto per quanto accaduto la scorsa settimana in un’aula dell’Università di Pisa, dove un gruppo di giovani ha interrotto con prepotenza una lezione, mettendo in difficoltà il docente e gli studenti presenti», sottolinea la rappresentante della Lega.

«Iniziative come quella di oggi, pur legittime in un contesto democratico, sono oggettivamente inutili sul piano pratico e non produrranno alcun effetto tangibile sulla causa sostenuta; al contrario, causano solo il blocco della città per diverse ore», conclude Meini.

