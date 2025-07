Discarica di Gello: nuova convenzione tra il Comune di Casciana Terme Lari ed Ecofor Service per maggiori risorse a favore di Lavaiano

Written by admin• 1:02 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- L’Amministrazione comunale di Casciana Terme Lari ha sottoscritto una nuova convenzione con Ecofor Service, in considerazione del disagio ambientale causato dalla discarica di Gello, che incide in particolare sulla frazione di Lavaiano.

La firma dell’accordo si è resa necessaria a seguito dell’autorizzazione regionale, rilasciata il 5 maggio 2025, per la realizzazione del nuovo lotto 5 della discarica, destinato a rifiuti speciali non pericolosi. Questo ampliamento prolunga l’attività del sito fino al 2036.

La nuova convenzione non riguarda l’abbancamento di rifiuti, ma l’utilizzo di un’area in località Lavaiano per il deposito temporaneo di terre. L’accordo sostituisce completamente il precedente, in vigore dal 2021 e previsto fino al 2027, che stabiliva un impegno economico di 546.170 euro complessivi: 200.000 euro alla stipula e 57.695 euro l’anno.

Con la nuova intesa, firmata lo scorso 12 giugno, Ecofor Service verserà al Comune 1.404.000 euro, suddivisi in 276.000 euro al momento della firma e 94.000 euro per ciascun anno successivo. Solo per il 2025, il Comune prevede un’entrata complessiva di 370.000 euro, con un incremento di 312.305 euro rispetto alla precedente convenzione.

“Abbiamo seguito con attenzione l’intero iter autorizzativo – spiega il sindaco Paolo Mori – e avviato da subito un dialogo costante con Ecofor Service. Questo ci ha permesso di arrivare a un nuovo accordo già un mese dopo la conclusione della procedura. Gli incontri con l’azienda erano partiti nell’ottobre 2024. Siamo stati il primo Comune tra quelli coinvolti a sottoscrivere una nuova convenzione che porterà maggiori risorse al nostro territorio“.

Il sindaco e l’assessore all’Ambiente Enrico Fatticcioni, che ha seguito in prima persona l’iter autorizzativo e il confronto con Ecofor, sottolineano: “Questi fondi ci permetteranno di migliorare la qualità della vita a Lavaiano, con interventi mirati e concreti. Già quest’anno, grazie alla precedente convenzione, è stata applicata per la prima volta dal 2021 una detrazione sulla Tari: 20 euro per ogni componente dei nuclei familiari residenti nella frazione. Dal 2026 lo sconto aumenterà, grazie alle maggiori risorse previste. Potremo così intervenire in modo più efficace sulla manutenzione dei parchi giochi, migliorare la cura degli spazi pubblici e valutare interventi di riqualificazione, come quello sull’ex edificio Arci“.

Luglio 25, 2025