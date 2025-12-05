Sciopero dei bus il 12 dicembre: garantite solo le fasce orarie di legge

Written by admin• 6:43 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Venerdì 12 dicembre il servizio urbano ed extraurbano dei bus di Autolinee Toscane potrà subire ritardi o cancellazioni a causa dello sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL, cui ha aderito la FILT-CGIL.

Il servizio sarà garantito nelle fasce orarie di legge: dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29.

Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante sia quello impiegatizio, incluse le biglietterie. Per operai e impiegati l’astensione è prevista per l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio al di fuori delle fasce garantite dipenderà dall’adesione dei lavoratori: nell’ultimo sciopero nazionale di 24 ore del 27 novembre 2023 l’adesione fu del 17,88%.

La mobilitazione è stata indetta per chiedere modifiche alla legge di bilancio, maggiori investimenti in sanità, istruzione e politiche sociali, lo stop al riarmo, una riforma fiscale più equa, il superamento della legge Fornero, nuove politiche industriali e più sicurezza sul lavoro.

Last modified: Dicembre 5, 2025