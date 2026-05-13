ARTour torna a Vicopisano: viaggio tra botteghe, arte e mestieri nel cuore del borgo

Written by Redazione• 10:18 am• Vicopisano, Cultura, Eventi/Spettacolo

VICOPISANO- Un pomeriggio tra creatività, tradizioni e mani sapienti nel cuore di uno dei borghi più affascinanti della provincia di Pisa. Sabato 16 maggio torna a Vicopisano ARTour Itinerante, il percorso guidato che accompagna cittadini e visitatori alla scoperta delle eccellenze dell’artigianato artistico locale.

L’iniziativa, promossa da CNA Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, il supporto di Artex e la collaborazione del Comune di Vicopisano, si svolgerà dalle 14.45 alle 17.30 nell’ambito della manifestazione “Vicopisano Castello in Fiore”.

Il percorso partirà dalla Torre delle 4 Porte e porterà i partecipanti dentro botteghe, laboratori e spazi creativi dove sarà possibile incontrare artisti e maestri artigiani al lavoro, ascoltare le loro storie e osservare da vicino lavorazioni tradizionali e contemporanee.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci saranno l’artista, pittrice e scultrice Daria Palotti, l’orafa Francesca Pierobon, il maestro dei muretti a secco Maurizio Bertolini e gli artigiani della ceramica dell’associazione Ceramica San Giovanni alla Vena insieme a Matteo Nesti, protagonista del progetto “Castelli di Argilla – Piccolo festival di ceramica”.

Non mancherà un viaggio nell’antica arte tipografica con Fabio Bacci, che accompagnerà i visitatori nel mondo della stampa tradizionale artigianale.

Il tour si concluderà con una degustazione di prodotti del territorio all’Enoteca 88.

Ad accompagnare il gruppo sarà la guida turistica Massimo Lenzi, per un itinerario che unirà arte, storia, artigianato e valorizzazione del territorio.

“ARTour si conferma da anni un’occasione concreta per avvicinare cittadini, turisti e appassionati al mondo dell’artigianato artistico – spiega Sabrina Perondi, coordinatrice sindacale artigianato artistico di CNA Pisa –. Queste iniziative valorizzano non solo i prodotti ma soprattutto le storie, le competenze e le tradizioni che rendono unico il nostro territorio”.

Sulla stessa linea anche il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini: “L’artigianato artistico rappresenta un patrimonio identitario e culturale fondamentale. Sostenere ARTour significa valorizzare il saper fare locale e promuovere i borghi attraverso le loro eccellenze”.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria tramite il form online:

Modulo iscrizioni ARTour Vicopisano

Last modified: Maggio 13, 2026