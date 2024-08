Dionisi: “A Pisa per riscattarci, ma non sarà facile”

Scritto da admin• 3:11 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha analizzato la sfida contro il Pisa di sabato 24 agosto, prima della partenza per la città della Torre Pendente.

“Il Pisa è una squadra difficile da affrontare, con giocatori di qualità e un’identità di gioco ben definita. Sono molto efficaci sia nelle giocate iniziali che nelle seconde palle, e la loro fisicità è un aspetto importante. Il Palermo dovrà mantenere la propria identità durante tutta la partita. Dovremo essere particolarmente attenti e pronti, soprattutto quando giochiamo sul loro campo”.

“Abbiamo seguito l’energia che ci trasmettono i nostri tifosi. Il nostro scopo è dare il massimo per raggiungere i migliori risultati possibili, andando oltre quanto abbiamo già ottenuto. Questo è possibile solo rimanendo compatti. La determinazione che riceviamo dai tifosi è la stessa che io e la società cerchiamo di trasmettere ai giocatori: dare sempre tutto. Non ho parlato di Serie A, ma di mettere in campo il massimo sforzo. I nostri tifosi ci supportano per ciò che rappresentiamo, e sono una forza positiva, mai un problema. I risultati e le aspettative non sempre coincidono, ma nello spogliatoio c’è grande entusiasmo. L’allenamento a porte aperte è stato un momento speciale e non sarà l’ultimo”.

