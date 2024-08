Gli Amici di Pisa: “Dubbi e preoccupazioni sul Master Plan di Firenze. Sicurezza e futuro del Galilei in discussione”

Scritto da admin• 2:59 pm• Attualità, Pisa

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de Gli Amici di Pisa e Piccoli Azionisti TA

“Alcuni quotidiani locali riportano la possibile sospensione del volo Pisa-Dubai, segnalando un declino della vocazione intercontinentale dell’aeroporto Galilei, come previsto dal nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA) presentato dal Presidente di ENAC, Di Palma. Intanto, un quotidiano nazionale suggerisce che i manager argentini di Corporacion America (CA) potrebbero essere scoraggiati nel portare avanti il progetto del nuovo aeroporto di Firenze a causa delle difficoltà incontrate, delle possibili nuove impugnazioni al TAR, e della possibilità di migliorare le prestazioni dell’attuale pista con interventi tecnici, come confermato dai dati del semestre scorso. Ci auguriamo che queste riflessioni, oltre a raggiungere l’attenzione internazionale, siano prese in considerazione dalla politica e dal Presidente ENAC, che recentemente si è recato dal Ministro dell’Ambiente Fratin per ottenere garanzie politiche sulla prosecuzione del progetto—a nostro avviso, un’iniziativa inappropriata per un ente tecnico-regolatore. Le indiscrezioni indicano che il Master Plan potrebbe essere ridimensionato, eliminando il terminal con la vigna sul tetto per facilitare l’ottenimento della Valutazione Ambientale positiva. Tuttavia, se la risposta ai problemi tecnici sollevati dalla Commissione VIA dovesse limitarsi alla riduzione dei costi, ciò non risponderebbe adeguatamente ai rilievi tecnici. Abbiamo chiesto alla Presidente Meloni di far valutare il Master Plan fiorentino da organi tecnici sotto la sua diretta supervisione, per verificare l’impatto sulla sicurezza dei voli della costruzione di ostacoli artificiali, come le dune antirumore alte 10 metri e gli argini sopraelevati previsti vicino alla pista. Statistiche indicano che il 50% degli incidenti aerei avviene nelle fasi di decollo, salita iniziale, avvicinamento finale e atterraggio. Non sappiamo se il gestore abbia elaborato uno studio di Risk Assessment tramite il suo Safety Management System e se questo sia stato approvato da ENAC, ma la Presidente Meloni può verificare. A nostro avviso, tali ostacoli potrebbero causare gravi incidenti in caso di fuoriuscita di un aereo dalla pista, come dimostrano tragici episodi passati, incluso quello di Linate nel 2001. Nel 2021, su iniziativa di ENAC, è stata istituita la “Giornata per non dimenticare” in memoria delle vittime di incidenti aerei, celebrata ogni anno ad ottobre. Non dimentichiamo quei tragici eventi e invitiamo la Presidente Meloni e soprattutto il Presidente ENAC Di Palma a ricordarli, considerando con attenzione le implicazioni del Master Plan che prevede la costruzione di tali ostacoli.“, conclude il comuicato.

Last modified: Agosto 23, 2024