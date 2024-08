Filippo Inzaghi: “Test importante contro una delle pretendenti alla promozione”

Scritto da Antonio Tognoli• 4:15 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

Tutti a disposizione del mister nerazzurro eccetto Lind che partirà dalla panchina



PISA – Alla vigilia della seconda sfida di campionato in programma sabato 24 alla Cetilar Arena contro il Palermo mister Filippo Inzaghi ha parlato davanti a micorofoni e taccuini.

di Giovanni Manenti

TEST IMPORTANTE. “Mi auguro di vedere dei miglioramenti dalla squadra anche se con Frosinone e Spezia la squadra mi è piaciuta, anche se con lo Spezia abbiamo avuto difficoltà dopo aver preso il goal, pur consapevoli che affronteremo una delle squadre favorite per la promozione ragion per cui sarà un test importante, ed in relazione alle tre partite che ci attendono in una settimana sicuramente farò sei o sette cambi nell’arco dei tre incontri, avendo la fortuna di avere tutti a disposizione, salvo Lind che ha un leggero affaticamento e pertanto non giocherà dall’inizio”.

SUL PALERMO. “È inutile parlare della forza del Palermo, basta guardare la sua rosa, ma a me non piace parlare degli altri, per poter regalare una gioia ai nostri tifosi dovremo mettere in campo una prestazione straordinaria, contento di quanto abbiamo fatto sinora e non facendomi condizionare da una partita ma volendo soprattutto vedere dei miglioramenti nella squadra per eliminare quei difetti su cui dobbiamo ancora lavorare”.

ASPETTO MENTALE. “L’aspetto mentale è quello più difficile da allenare, specie per un gruppo che non ha ottenuto negli ultimi due anni quanto poteva raggiungere, ma mi piace il modo con cui i ragazzi si stanno allenando e spero che prima possibile raggiungano i livelli che mi attendo”.

SU GIOVANNI BONFANTI. “Giovanni Bonfanti l’abbiamo preso perché sapevamo che ci poteva dare una mano come braccetto di sinistra, anche se il miglioramento nella ripresa non è dipeso solo da lui, ma dall’atteggiamento di tutta la squadra, ammettendo che il giocatore può giocare anche come centrale, pur se in quel ruolo siamo già coperti con Rus, Caracciolo e Canestrelli”.

SULL’ATTACCO. “In attacco abbiamo sei o sette giocatori intercambiabili, il fatto che dopo Frosinone abbia confermato gli stessi undici non vuol dire che nelle prossime gare non ci siano opportunità anche per gli altri come Arena, Vignato e Mlakar, i quali stanno lavorando bene per mettermi in difficoltà”.

IN DIFESA. “È vero che in difesa dobbiamo migliorare, anche a me dispiace aver subito due reti contro lo Spezia pur se la prima è stata figlia anche di un po’ di sfortuna e la seconda su calcio di punizione, pur consapevole che quello con il Palermo sarà un test importante al cospetto di attaccanti come Brunori, Henry ed Insigne”.

SU TOURE. “Per quanto concerne Toure, il ragazzo ha recuperato dagli infortuni che lo avevano condizionato nel biennio precedente e pur sapendo che potrebbe ricoprire il ruolo sia di esterno che di interno di centrocampo, l’infortunio di Esteves mi ha messo nelle condizioni di inserirlo sulla fascia dove ha fatto molto bene, così da garantirsi la conferma”.

SUL MERCATO. “Non posso dire al momento se la società potrebbe intervenire sul mercato, rimandando ogni decisione all’esito dei prossimi incontri, una domanda che mi rivolge anche la Dirigenza, sapendo che inizialmente eravamo indirizzati su di un esterno d’attacco, ma successivamente i ragazzi hanno dimostrato di poter ricoprire tali ruoli e quindi per ora è prematuro fare previsioni del genere”.

