Diego Petrucci (Fdi) sopralluogo al laboratorio di analisi a Cisanello: “Struttura inadeguata per la mole di lavoro svolta”

PISA – Nell’ambito della sua attività istituzionale, il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci si è recato giovedì 18 gennaio 2024 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa a Cisanello, per effettuare un sopralluogo tendente a verificare quale sia la situazione in cui versa il Laboratorio di Analisi posto all’interno dell’edificio 200.

di Giovanni Manenti

Queste le sue dichiarazioni: “Tengo preliminarmente a sottolineare come trattasi di un Centro di eccellenza, in quanto il Laboratorio di Analisi dell’Ospedale di Cisanello rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale come certifica il numero di 7,2milioni di analisi eseguite annualmente, per un’attività svolta purtroppo in spazi assolutamente inadeguati e non all’altezza del lavoro che viene fatto e pertanto anche in questa occasione si registra la discrasia fra un’attività di eccellenza messa in condizioni pessime per poter essere svolta in maniera adeguata“.

“Occorre tener presente“, prosegue il Consigliere Regionale, “che questo Laboratorio di Analisi è stato inaugurato ormai da quasi 10 anni, realizzato in strutture prefabbricate, vale a dire di appoggio per un successivo trasferimento, ma trascorrono mesi ed anni e ciò non è ancora avvenuto, così da divenire sempre più un edificio inadeguato al grandissimo lavoro che viene svolto da tantissimi tecnici e medici, andando altresì contro alla “mission” a cui è chiamato questo Centro che ribadisco è di portata nazionale oltre che regionale”.

“L’allungamento dei tempi“, incalza Petrucci,”ha fatto sì che questo sopralluogo serva a mettere a regime prima possibile la riferita struttura, l’Ospedale di Cisanello rappresenta un qualcosa che credo nessuno sia in grado di stabilire con esattezza quanto è costato in termini di miliardi di €uro dall’inizio del trasferimento che va avanti da oltre 20 anni e queste sono le conseguenze, visto che, come spesso succede in Italia, diverrà probabilmente definitivo quello che era previsto fosse provvisorio, l’importante è che quantomeno sia un “definitivo” debitamente aggiornato, adeguato ed ampliato con una sopraelevazione“.

“In estrema sintesi“, conclude il Consigliere Regionale, “la richiesta avanzata da Fratelli d’Italia a chi gestisce la Regione Toscana è quella di muoversi e dare tempi certi di realizzo, poiché non è possibile che lavoratori e lavoratrici debbano svolgere le loro rispettive attività con spogliatoi e spazi inadeguati, accatastati l’uno sopra l’altro e tutta una serie di situazioni che non sono giuste per chi oltretutto, vanta un elevato grado di professionalità” .

