Diego Petrucci (FDI): “Sogno un Galileo Galilei intercontinentale e più vicino alla Toscana”

Scritto da admin• 6:13 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere regionale Diego Petrucci (FDI)

“E’ stato presentato il progetto per il nuovo terminal dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Da anni ci battiamo affinché il nostro scalo sia trasformato in una struttura all’altezza della nostra città e della nostra Regione. Accolgo positivamente gli investimenti, ma è cruciale che i lavori partano finalmente. Mi auguro che questo sia il punto di partenza per trasformare il Galileo Galilei in uno scalo intercontinentale che colleghi una delle Regioni più visitate al mondo con tutti i continenti. Nel 2024, dichiara Petrucci “non è più accettabile che i turisti debbano fare scalo a Roma o Parigi per raggiungere Pisa e Firenze. Sono necessarie tratte dirette. Rivolgo quindi un appello a Toscana Aeroporti affinché avvii una procedura esplorativa per aumentare l’offerta intercontinentale dal Galileo Galilei. Inoltre, come previsto dagli impegni presi dall’ex Presidente della Regione Enrico Rossi e mai ancora mantenuti, la Regione Toscana dovrebbe versare al Comune di Pisa la quota di dividendi che spetta, così da consentire al Comune di realizzare progetti di riqualificazione della città. Infine, chiedo che la mia mozione su Toscana Aeroporti sia inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale. Questo è quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, a seguito dell’illustrazione del progetto del terminal“, conclude la nota stampa.

Last modified: Giugno 27, 2024